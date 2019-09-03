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    Киянин облаштував у себе вдома нарколабораторію (фото)

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    <span lang="UK">Вдома у киянина поліцейські виявили підготовлені до продажу наркотики, сировину та обладнання для виготовлення амфетаміну</span> - Киянин облаштував у себе вдома нарколабораторію (фото)
    Вдома у киянина поліцейські виявили підготовлені до продажу наркотики, сировину та обладнання для виготовлення амфетаміну
    Фото: Нацполіція

    Поліцейські викрили незаконну діяльність чоловіка

    Оперативники Дніпровського управління поліції Києва припинили діяльність нарколабораторії.

    Під час проведення санкціонованих обшуків у помешканні фігуранта правоохоронці виявили понад 70 грамів порошкоподібної речовини, ззовні схожої на амфетамін, сировину та обладнання для виробництва наркотичних засобів. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

    «Власником нарколабораторії виявився 38-річний киянин. Чоловік зізнався, що самостійно виготовляв та збував психотропи. Речові докази правоохоронці вилучили та направили на проведення експертизи», - розповів начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін.

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    Киянин облаштував у себе вдома нарколабораторію (фото)
    Киянин облаштував у себе вдома нарколабораторію (фото)
    Киянин облаштував у себе вдома нарколабораторію (фото)

    За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

    Зловмиснику загрожує до п’яти років позбавлення волі.

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