Киянин облаштував у себе вдома нарколабораторію (фото)



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Вдома у киянина поліцейські виявили підготовлені до продажу наркотики, сировину та обладнання для виготовлення амфетаміну Фото: Нацполіція

Поліцейські викрили незаконну діяльність чоловіка

Оперативники Дніпровського управління поліції Києва припинили діяльність нарколабораторії.

Під час проведення санкціонованих обшуків у помешканні фігуранта правоохоронці виявили понад 70 грамів порошкоподібної речовини, ззовні схожої на амфетамін, сировину та обладнання для виробництва наркотичних засобів. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

«Власником нарколабораторії виявився 38-річний киянин. Чоловік зізнався, що самостійно виготовляв та збував психотропи. Речові докази правоохоронці вилучили та направили на проведення експертизи», - розповів начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику загрожує до п’яти років позбавлення волі.