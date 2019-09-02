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    На навчання – з наркотиками: у метро поліція виявила коноплі у двох юнаків (фото)

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    <span lang="UK">Заборонені рослини хлопці перевозили у пластикових пляшках</span> - На навчання – з наркотиками: у метро поліція виявила коноплі у двох юнаків (фото)
    Заборонені рослини хлопці перевозили у пластикових пляшках
    Фото: Нацполіція

    Хлопці пояснили, що рослини зберігали для власного вживання

    У Києві на станції метро «Вокзальна» правоохоронці помітили двох молодиків, які поводилися підозріло. Під час поверхневого огляду поліцейські виявили причину такої поведінки юнаків: у рюкзаках у пластикових пляшках вони зберігали рослини, ззовні схожі на коноплі.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Відомо, що фігуранти – кияни, їм 19 та 21 рік. Раніше до кримінальної відповідальності не притягувалися. Хлопці пояснили, що рослини зберігали для власного вживання.  

    Речові докази поліцейські вилучили та направили на проведення експертизи.

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    На навчання – з наркотиками: у метро поліція виявила коноплі у двох юнаків (фото)
    На навчання – з наркотиками: у метро поліція виявила коноплі у двох юнаків (фото)

    Відомості про дану подію внесені у Єдиний реєстр досудових розслідувань за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

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