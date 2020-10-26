«Ваш родич у лікарні»: шахрайка видурила у двох потерпілих 600 тис. грн



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Уродженку Луганська судитимуть у Києві

Київською місцевою прокуратурою № 10 скеровано до суду обвинувальний акт відносно 32-річної уродженки м. Луганськ, яка за допомогою розповсюдженої шахрайської схеми «ваш родич в лікарні» ошукала двох громадян на суму понад 600 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, співучасник шахрайки телефонував потерпілим та, представляючись лікарем, повідомляв, що їх родичам потрібна термінова операція. При цьому аферист переконував людей, що гроші на операції їхнім родичам потрібно передати невідкладно.

Отримавши позитивну відповідь від потерпілих про надання грошових коштів, чоловік повідомляв про це підозрювану, яка, у свою чергу, їх безпосередньо отримувала.

Двоє потерпілих, будучи введеними в оману, віддали шахраям понад 600 тисяч гривень.

Наразі досудове розслідування відносно зловмисниці завершено та обвинувальний акт за ч. 3 ст.190 КК України скеровано до Шевченківського районного суду Києва для розгляду по суті. Матеріали щодо спільника виділені в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування у якому триває.

Нагадаємо, 9 жовтня правоохоронці затримали шахраїв, які вкрали з банківських рахунків українців більше мільйона гривень. Аферисти повідомляли людям неправдиву інформацію про вчинення несанкціонованих операцій з їх банківськими платіжними картками.