  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Ваш родич у лікарні»: шахрайка видурила у двох потерпілих 600 тис. грн

    • Розсилка
    «Ваш родич у лікарні»: шахрайка видурила у двох потерпілих 600 тис. грн

    Уродженку Луганська судитимуть у Києві

    Київською місцевою прокуратурою № 10 скеровано до суду обвинувальний акт відносно 32-річної уродженки м. Луганськ, яка за допомогою розповсюдженої шахрайської схеми «ваш родич в лікарні» ошукала двох громадян на суму понад 600 тисяч гривень.

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Так, співучасник шахрайки телефонував потерпілим та, представляючись лікарем, повідомляв, що їх родичам потрібна термінова операція. При цьому аферист переконував людей, що гроші на операції їхнім родичам потрібно передати невідкладно.

    Отримавши позитивну відповідь від потерпілих про надання грошових коштів, чоловік повідомляв про це підозрювану, яка, у свою чергу, їх безпосередньо отримувала.

    Двоє потерпілих, будучи введеними в оману, віддали шахраям понад 600 тисяч гривень.

    Наразі досудове розслідування відносно зловмисниці завершено та обвинувальний акт за ч. 3 ст.190 КК України скеровано до Шевченківського районного суду Києва для розгляду по суті. Матеріали щодо спільника виділені в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування у якому триває.

    Нагадаємо, 9 жовтня правоохоронці затримали шахраїв, які вкрали з банківських рахунків українців більше мільйона гривень. Аферисти повідомляли людям неправдиву інформацію про вчинення несанкціонованих операцій з їх банківськими платіжними картками.

    прокуратура Київ суд кримінал шахрайство Луганськ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies