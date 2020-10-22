Шахраї під виглядом call-центру крали гроші з рахунків



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На Волині шахраї крали гроші з рахунків в Україні й за кордоном

Жертвами оборудок стали як українці, так і іноземці, тоді як самі шахраї перебували на Волині

На Волині шахраї під виглядом call-центру крали до 500 тисяч гривень на місяць з рахунків в Україні і за кордоном. Про це повідомляє СБУ.

Як зазначають силовики, п'ятеро жителів іншої області організували в Луцьку call-центр в одному з офісних приміщень в центрі міста. Там працювали кілька десятків операторів. Вони дзвонили клієнтам і представлялися співробітниками фінустанов, що допомагало їм отримувати від громадян дані про банківські рахунки, CVV-коди і пін-коди до карток. Потім зловмисники переводили гроші на підконтрольні рахунки. Група крала з рахунків майже півмільйона гривень щомісяця.

Під час обшуків в приміщенні центру та за місцями проживання шахраїв вилучили гроші, комп'ютерну техніку та мобільні телефони.

Слідство ведеться за статтею про несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, комп'ютерних мереж, автоматизованих систем за попередньою змовою.