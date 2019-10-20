Двох співробітників банку звинувачують в розтраті 80 мільйонів



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Співробітники склали фіктивний кредитний договір з підприємством

В Дніпропетровській області виявлено факт розтрати співробітниками комерційного банку грошових коштів у розмірі 80 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

Встановлено, що заступник голови правління банку та заступник начальника управління кредитування у 2013 році склали фіктивний кредитний договір з підприємством, на підставі якого останнє отримало 80 млн гривень.

«У подальшому вказані кошти позичальник не повернув. У 2019 році сума нарахованої заборгованості становила понад 89 млн гривень», – йдеться у повідомленні.

Як наголошується, своїми умисними діями вказані особи скоїли розтрату ввірених їм грошових коштів, чим спричинили матеріальну шкоду банку, ліквідованого у подальшому Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

17 жовтня службовцям повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 та ч.2 ст.366 КК (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області направлено до суду обвинувальний акт відносно екснардепа Дмитра Колеснікова.