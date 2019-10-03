У Києві засуджено шахрая, який через інтернет продавав неіснуючі товари



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Потенційні покупці перераховували гроші на банківську карту зловмисника

Шахрай розміщував на відомому українському сайті оголошення про продаж різних товарів

У столиці шахрая, який ошукав 8 потерпілих, розміщуючи оголошення про продаж неіснуючих товарів, засуджено до 5 років позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Так, 24-річний мешканець Києва розміщував на відомому українському сайті оголошення про продаж різних товарів: велосипедів, електромобілів, LED моніторів, принтерів тощо.

Надалі потенційним покупцям зловмисник встановлював умови, згідно з якими вони повинні були перерахувати на вказану ним банківську карту передоплату у сумі від 200 до 1000 гривень.

Однак, отримавши грошові кошти від клієнтів, зловмисник одразу ж видаляв оголошення з сайту, а свої зобов’язання з доставки товару не виконував.

Вироком Деснянського районного суду Києва зловмисника засуджено до 2-х років та 6 місяців позбавлення волі, однак, враховуючи попередню судимість за інші майнові злочині, йому було призначено остаточне покарання у вигляді 5-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До слова, у Києві знову активізувалися шахраї, що, представляючись працівниками Київводоканалу чи Київгазу, ошукують мешканців, особливо людей похилого віку.