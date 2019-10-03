  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві засуджено шахрая, який через інтернет продавав неіснуючі товари

    • Розсилка
    Потенційні покупці перераховували гроші на банківську карту зловмисника - У Києві засуджено шахрая, який через інтернет продавав неіснуючі товари
    Потенційні покупці перераховували гроші на банківську карту зловмисника

    Шахрай розміщував на відомому українському сайті оголошення про продаж різних товарів

    У столиці шахрая, який ошукав 8 потерпілих, розміщуючи оголошення про продаж неіснуючих товарів, засуджено до 5 років позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    Так, 24-річний мешканець Києва розміщував на відомому українському сайті оголошення про продаж різних товарів: велосипедів, електромобілів, LED моніторів, принтерів тощо.

    Надалі потенційним покупцям зловмисник встановлював умови, згідно з якими вони повинні були перерахувати на вказану ним банківську карту передоплату у сумі від 200 до 1000 гривень.

    Однак, отримавши грошові кошти від клієнтів, зловмисник одразу ж видаляв оголошення з сайту, а свої зобов’язання з доставки товару не виконував.

    Вироком Деснянського районного суду Києва зловмисника засуджено до 2-х років та 6 місяців позбавлення волі, однак, враховуючи попередню судимість за інші майнові злочині, йому було призначено остаточне покарання у вигляді 5-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    До слова, у Києві знову активізувалися шахраї, що, представляючись працівниками Київводоканалу чи Київгазу, ошукують мешканців, особливо людей похилого віку.

    прокуратура Київ суд кримінал шахрайство інтернет
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ