Киянин з ножем накинувся на перехожих за зауваження щодо вигулу собаки

У ході конфлікту агресивний чоловік дістав із кишені ніж та вдарив ним опонентів

Перехожі зробили власнику собаки зауваження щодо вигулу її без повідка та намордника

Столичні поліцейські затримали чоловіка, який на вулиці Кубанської України ножем поранив двох киян. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Так, до чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Кубанської України невідомий поранив ножем жінку та чоловіка. На місце події оперативний черговий направив слідчо-оперативну групу та наряди патрульної поліції.

Як з’ясували правоохоронці, у дворі багатоповерхівки чоловік вигулював собаку без повідка та намордника. У цей момент біля під’їзду зупинився автомобіль, з якого почали виходити люди, а домашня тварина підбігла до них та почала гавкати.

На прохання 37-річного водія та 64-річної пасажирки прибрати собаку її власник почав нецензурно висловлюватись та агресивно поводитись. У ході конфлікту він дістав із кишені ніж та вдарив ним чоловіка у шию, а потім жінку – в обличчя.

Інцидент стався у дворі багатоповерхівки

Медики надали допомогу потерпілим на місці.

Правоохоронці затримали 45-річного киянина у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Затриманому оголошено про підозру у вчиненні злочину та судом обрано запобіжний захід – тримання під вартою. За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі.