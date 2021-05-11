На Київщині молодика підозрюють у спробі вбивства поліцейського

Під час оформлення протоколу водій спробував втекти та здійснив наїзд на працівника поліції

Правоохоронці повідомили про підозру мешканцю м. Вишневе за фактом замаху на вбивство працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

Встановлено, що під час оформлення поліцейським групи реагування патрульної поліції Бучанського районного управління поліції адміністративного протоколу на водія автомобіля Nissan note за порушення правил дорожнього руху останній спробував втекти і здійснив наїзд на працівника поліції, спричинивши останньому чисельні тілесні ушкодження.

Наразі фігуранта затримано, йому повідомлено про підозру у скоєнні вказаного злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове слідство триває.

Як повідомлялося, 10 травня ввечері на мосту Патона в Києві п'яна жінка на за кермом автомобіля Nissan в’їхала в загорожу і перекинулася. Тест на приладі Драгер показав у водійки 3,40 проміле алкоголю.

10 травня столичні правоохоронці затримали чоловіка за неправдивий виклик про замінування під’їзду будинку на вулиці Отто Шмідта. З'ясувалося, що дружина не впустила чоловіка до помешкання, тому він вирішив повідомити на спецлінію 102 про замінуванння під’їзду будинку.

Також у Києві правоохоронці затримали чоловіка, який через конфлікт із дружиною підпалив балкон своєї квартири.