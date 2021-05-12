Мішок на голову і в машину. Перед судом постане банда, що викрала киянина

Зловмисники побили чоловіка та вимагали у нього $3 тис. неіснуючого боргу

Столичні слідчі завершили досудове розслідування щодо групи осіб, які викрали киянина та вимагали у нього гроші. Обвинувальний акт із матеріалами кримінального провадження скеровано до суду. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

У грудні минулого року до Дарницького управління поліції звернулась жінка та повідомила, що біля ресторану на вулиці Срібнокільській невідомі чоловіки побили хлопця, наділи на голову мішок, посадили його в автомобіль і поїхали в невідомому напрямку. Для розшуку автомобіля та осіб, причетних до скоєння злочину, була введена спеціальна поліцейська операція.

Протягом 20 хвилин на проспекті Голосіївському правоохоронці зупинили транспортний засіб, де знаходилось п’ять осіб, які підозріло себе поводили. Під час спілкування один із пасажирів – 20-річний юнак – повідомив поліцейським, що його викрали та везуть у ліс. Правоохоронці звільнили потерпілого, а правопорушників затримали.

Як з’ясувалося, зловмисники побили чоловіка та вимагали у нього $3 тис. за неіснуючий борг.

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури слідчі повідомили фігурантам про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України.

Наразі досудове розслідування завершено та матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом скеровано до Дарницького районного суду.

Зловмисникам загрожує до семи років позбавлення волі.

Як повідомлялося, нещодавно київські слідчі скерували до суду обвинувальний акт стосовно організованої групи, яка вчинила викрадення бізнесмена.