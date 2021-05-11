На складі автозапчастин у Києві затримали «на гарячому» грабіжників (фото)

У зловмисників вилучили автозапчастини, мобільні телефони та різноманітні пристрої для авто, які вони планували продати

Після спрацювання сигналізації правоохоронці прибули на адресу та викрили зловмисників

У Києві поліцейські охорони затримали двох чоловіків, які намагалися зі складу на проспекті Академіка Глушкова викрасти автозапчастини. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Так, на пункт централізованого спостереження столичної поліції охорони надійшов «сигнал тривоги» зі складу автозапчастин. Для встановлення обставин події на адресу негайно виїхав наряд правоохоронців.

Правоохоронці за кілька хвилин прибули на місці події, де в приміщенні виявили розбите скло та двох невідомих всередині.

«Поліцейські охорони встановили особи зловмисників, викликали слідчо-оперативну групу та повідомили власнику закладу. Після проведення першочергових слідчих дій ми вилучили з сумки правопорушників автозапчастини, мобільні телефони та різноманітні пристрої для авто, які вони планували продати. Спільників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», - повідомив слідчий Голосіївського управління поліції Гліб Бойко.

Затриманими виявилися 37-ми та 33-річні уродженці Полтавської та Кіровоградської областей. Один із них раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Слідчі Голосіївського управління поліції повідомили фігурантам про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 185 (Закінчений замах на крадіжку, поєднану з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище) Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування зловмисники перебуватимуть під вартою. Їм загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.