Як не втратити свій земельний пай? Названо крайній строк оформлення права власності

Держава встановила часовий відлік до завершення процесу приватизації земельних часток

Відповідно до норм зазначених законів, у разі якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від одержання земельної ділянки. Про це у блозі на AgroPolit.com повідомив кандидат наук з державного управління у галузі регулювання земельних відносин Вадим Чупирло.

Він повідомив, що така невитребувана земельна частка (пай) після формування її у земельну ділянку за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради (у разі необхідності формування) за заявою відповідної ради на підставі рішення суду передається у комунальну власність територіальної громади, на території якої вона розташована, у порядку визнання майна безхазяйним.

«Таким чином, держава встановила часовий відлік до завершення процесу приватизації земельних часток (паїв), шляхом виділення їх в натурі (на місцевості). Ті громадяни, які ще не отримали сертифікат на право на земельну частку (пай), або отримали його та вважають, що є повноправними власниками земельних ділянок (не виділивши їх в натурі та не зареєструвавши своє право в реєстрі речових прав), мають буквально декілька років для цього. В іншому випадку (після 1 січня 2025 року) вони втратять таку можливість назавжди», — зазначив експерт.

За офіційними даними площа до сих пір невитребуваних паїв становить близько 390 тис. га, що у свою чергу говорить про актуальність цього процесу. Це означає також, що близько 120 тис. громадян не витребували свої земельні частки (паї), не виділили їх в натурі (на місцевості) та згідно чинного законодавства не мають права ними користуватись.

Не витребувані земельні частки (паї) складаються з:

земельні частки (паї), власники яких не оформили права власності або померли, а їх спадкоємці не прийняли спадщину (взагалі нічого не робили);

земельні частки (паї), на які громадяни мають право, але не отримали відповідного документу, що підтверджуватиме таке право (сертифікат);

земельні частки (паї), на які підтверджувальний документ уже отриманий (сертифікат), але власник не завершив процес приватизації та не зареєстрував своє право.

Основним нормативно-правовим актом, який регулює порушене питання на сьогодні є закон України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)».