  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Хто звільняється від сплати податку на землю та як отримати пільгу

    • Розсилка
    <span>Від сплати земельного податку звільняються п'ять пільгових категорій українців</span> - Хто звільняється від сплати податку на землю та як отримати пільгу
    Від сплати земельного податку звільняються п'ять пільгових категорій українців

    Згідно зі ст. 281 Податкового кодексу України, від сплати податку на землю звільняються деякі категорії населення

    Земельні відносини в Україні регулюються Земельним Кодексом України, а плата за землю – Податковим Кодексом України (ПКУ).

    Плата за землю – обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

    Про це пише На пенсії.

    Відповідно до ст.206 земельного Кодексу України, використання землі в нашій державі є платним. Згідно зі ст.269 Податкового Кодексу України, платниками податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі.

    Ст. 270 ПКУ визначено, що об’єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, та земельні частки (паї), які перебувають у власності. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

    Щодо пільг зі сплати земельного податку, то відповідно до п.281.1 ПКУ, від сплати податку звільняються такі категорії громадян:

    • інваліди І і ІІ групи;
    • фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
    • пенсіонери (за віком);
    • ветерани війни та особи, на яких поширюється дія «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
    • фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
    Зазначимо, що якщо право на пільгу у платника виникло протягом року, то він звільняється від сплати податку, починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому виникло таке право.

    У разі втрати права на пільгу протягом року податок слід сплатити, починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому втрачено це право.

    Теги: пенсіонери податки земля майно населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies