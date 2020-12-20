Хто звільняється від сплати податку на землю та як отримати пільгу

Згідно зі ст. 281 Податкового кодексу України, від сплати податку на землю звільняються деякі категорії населення

Земельні відносини в Україні регулюються Земельним Кодексом України, а плата за землю – Податковим Кодексом України (ПКУ).

Плата за землю – обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

Про це пише На пенсії.

Відповідно до ст.206 земельного Кодексу України, використання землі в нашій державі є платним. Згідно зі ст.269 Податкового Кодексу України, платниками податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі.

Ст. 270 ПКУ визначено, що об’єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, та земельні частки (паї), які перебувають у власності. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Щодо пільг зі сплати земельного податку, то відповідно до п.281.1 ПКУ, від сплати податку звільняються такі категорії громадян:

інваліди І і ІІ групи;

фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

пенсіонери (за віком);

ветерани війни та особи, на яких поширюється дія «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Зазначимо, що якщо право на пільгу у платника виникло протягом року, то він звільняється від сплати податку, починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому виникло таке право.

У разі втрати права на пільгу протягом року податок слід сплатити, починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому втрачено це право.