Хто звільняється від сплати податку на землю та як отримати пільгу
Згідно зі ст. 281 Податкового кодексу України, від сплати податку на землю звільняються деякі категорії населення
Земельні відносини в Україні регулюються Земельним Кодексом України, а плата за землю – Податковим Кодексом України (ПКУ).
Плата за землю – обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.
Про це пише На пенсії.
Відповідно до ст.206 земельного Кодексу України, використання землі в нашій державі є платним. Згідно зі ст.269 Податкового Кодексу України, платниками податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі.
Ст. 270 ПКУ визначено, що об’єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, та земельні частки (паї), які перебувають у власності. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.
Щодо пільг зі сплати земельного податку, то відповідно до п.281.1 ПКУ, від сплати податку звільняються такі категорії громадян:
- інваліди І і ІІ групи;
- фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
- пенсіонери (за віком);
- ветерани війни та особи, на яких поширюється дія «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
- фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
У разі втрати права на пільгу протягом року податок слід сплатити, починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому втрачено це право.