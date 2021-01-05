Державний земельний кадастр: оприлюднено показники станом на початок року

На 4 січня до земельного кадастру внесено відомості про 22,5 млн земельних ділянок

До Державного земельного кадастру станом на 4 січня 2021 року внесено відомості про 22,5 млн земельних ділянок загальною площею 43,8 млн га (за останній тиждень – 24,3 тис. новосформованих земельних ділянок площею 160,5 тис. га). Про це повідомляє пресслужба Держгеокадастру.

Зазначається, що з 22,5 млн ділянок 15,1 млн ─ сільськогосподарського призначення загальною площею 32,1 млн гектарів.

У пресслужбі інформують, що триває процес внесення відомостей до Державного земельного кадастру щодо адміністративно-територіальних одиниць:

наразі із загальної кількості населених пунктів на території України за заявами органів місцевого самоврядування внесено відомості про межі 8 991 адміністративно-територіальної одиниці (за останній тиждень – 28) та нормативну грошову оцінку 4 734 населених пунктів (за останній тиждень – 20).

Також за минулий тиждень до державних кадастрових реєстраторів надійшло 24,3 тис. заяв про реєстрацію земельних ділянок (зокрема, новосформованих, утворених у результаті поділу, об’єднання та встановлення або відновлення меж), зареєстровано 26,0 тис. земельних ділянок, серед яких 21,8 тис. заяв, сформованих сертифікованими інженерами-землевпорядниками в режимі онлайн та зареєстровано 23,8 тис. земельних ділянок.

Головними управліннями Держгеокадастру за період з 28 грудня 2020 року по 4 січня 2021 року через ЦНАПи видано 9,5 тис. витягів, зокрема 4,1 тис. витягів, замовлених на офіційному вебсайті Держгеокадастру.

Як повідомлялося в середині листопада, судові виконавці отримають доступ до бази Держгеокадастру.

До слова, раніше президент підписав указ про передачу державних сільгоспземель до комунальної власності.