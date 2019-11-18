Киянин здійснив серію крадіжок із однієї аптеки



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Грабіжник користувався неуважністю фармацевта та викрадав косметичні засоби

Протягом вересня до Деснянського управління поліції від завідувача аптеки на вулиці Сержа Лифаря надходили повідомлення про крадіжки лікарських косметичних засобів. За кожним фактом правоохоронці відкривали кримінальні провадження і проводили розшуки зловмисника.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як розповіла старша слідча Деснянського управління поліції Олена Басок, правопорушник кілька разів заходив у аптеку, користувався неуважністю фармацевта та викрадав з приміщення косметичні засоби.

«За допомогою записів з камер відеоспостереження ми встановили особу зловмисника. Ним виявися 37-річний місцевий мешканець, раніше судимий за крадіжки, грабіж та злочини, пов’язані з наркотиками», - повідомила вона.

Слідчі під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури №3 повідомили фігуранту про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до п’яти років позбавлення волі.

На даний час досудове розслідування завершено та обвинувальний акт скеровано до суду.

Як повідомлялося, у місті Біла Церква, що на Київщині, двоє зловмисників вночі проникли в магазин, вкрали 12 шуб вартістю більш ніж 130 тис. грн, а потім зникли з місця події. Зловмисникам на це знадобилося 50 секунд.