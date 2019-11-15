Правоохоронці затримали у Києві банду «колекторів» (фото, відео)



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Затримано четверо учасників злочинної групи, ще четверо оголошено в розшук Фото: Нацполіція

Погрожуючи фізичною розправою, злочинці вимагали у громадян повернення неіснуючих боргів

Оперативники Управління стратегічних розслідувань поліції в Києві, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції за участю столичного полку поліції особливого призначення за процесуального керівництва Генпрокуратури затримали членів злочинного угрупування. Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко, інформує Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Упродовж двох останніх місяців до поліції надійшло кілька заяв від громадян: невідомі особи, погрожуючи насильством, пошкодженням майна, незаконним позбавленням волі, вимагають повернути гроші, які начебто були взяті у борг.

«Встановлено, що група осіб розробила злочинну «схему», за якою розшукувалися громадяни і під приводом діяльності колекторської фірми у цих громадян вимагали гроші. Як правило, ці суми були від 5-ти до 250-ти тисяч доларів США», - розповів Клименко.

Встановивши дату, час та місце зустрічі одного з потерпілих з учасником злочинного угрупування, правоохоронці затримали зловмисника.

З місця події правоохоронці вилучили 10 тисяч доларів США, які потерпілий, побоюючись фізичної розправи, передав фігурантові як повернення частини неіснуючого боргу. Згодом затримали ще трьох спільників зловмисника, які забезпечували силову підтримку діяльності злочинної організації.

«До складу злочинного угрупування входило вісім чоловіків, два із них – це колишні працівники правоохоронних органів. Наразі четверо осіб затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, ще четверо – оголошено в розшук», – повідомив глава Нацполіції.

Досудове розслідування проводиться у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 146 (викрадення людини), ч. 2 і 4 ст. 189 (вимагання) та ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу України.

За місцем мешкання затриманих проведено обшуки. Фігурантам загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна