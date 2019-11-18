У Білій Церкві грабіжники за хвилину винесли з крамниці 12 шуб



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Власники крамниці вказали, що викрадено 12 шуб вартістю більше 130 тис. грн

Зловмисникам вистачило 50 секунд, аби забрати товар

У місті Біла Церква, що на Київщині, двоє зловмисників вночі проникли в магазин, вкрали 12 шуб вартістю більш ніж 130 тис. грн, а потім зникли з місця події.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

Днями о 5:40 ранку до поліції зателефонував випадковий перехожий, який повідомив, що невідомі пошкодили двері та увірвалися до місцевого магазину хутра. Зловмисникам вистачило 50 секунд, аби забрати товар.

Поліцейські оперативно зреагували на повідомлення громадянина і розпочали невідкладні слідчо-розшукові дії для встановлення зухвалих крадіїв.

Пізніше власники крамниці вказали, що викрадено 12 шуб вартістю більше 130 тис. грн.

Завдяки камерам вуличного відеоспостереження «Безпечне місто» вдалося встановили, що крадії рухалися на автомобілі Mitsubishi в напрямку столиці. В подальшому, одного з зловмисників вдалося затримати неподалік його місця проживання. Ним виявився 43-річний житель Києва, який в минулому вже мав проблеми з законом за аналогічні злочини. Вироби з хутра вилучено в якості речових доказів.

Слідчі Білоцерківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло чи інше приміщення) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до шести років.

Наразі чоловік затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Другого співучасника злочину наразі встановлюють правоохоронці. Тривають слідчі дії.