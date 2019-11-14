Зухвала грабіжниця у столичній школі зірвала з учениці золотий ланцюжок



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35-річну киянку, раніше судиму за крадіжки та шахрайства, затримали Фото: Нацполіція

Жінка зайшла у приміщення навчального закладу та зірвала з шиї учениці золотий ланцюжок, а після втекла

У Києві поліція затримала раніше судиму зловмисницю, яка в одній зі столичних шкіл пограбувала школярку.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

До поліції надійшло повідомлення про грабіж у школі на вулиці Гната Юри. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції та співробітники ювенальної превенції.

Переглянувши записи з камер відеоспостереження, поліцейські встановили причетну до злочину 35-річну киянку, раніше судиму за крадіжки та шахрайства, і затримали її.

«Ми з’ясували, що зловмисниця зайшла до приміщення школи, підійшла ззаду до 6-річної дівчинки та зірвала з її шиї золотий ланцюжок, а після скоєного втекла. Правопорушницю затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», - розповіла старший інспектор сектору ювенальної превенції Святошинського управління поліції Оксана Пономаренко.

За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення фігурантці підозри. Запобіжний захід їй обере суд. Підозрюваній загрожує до шести років позбавлення волі.