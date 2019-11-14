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    Зухвала грабіжниця у столичній школі зірвала з учениці золотий ланцюжок

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    35-річну киянку, раніше судиму за крадіжки та шахрайства, затримали - Зухвала грабіжниця у столичній школі зірвала з учениці золотий ланцюжок
    35-річну киянку, раніше судиму за крадіжки та шахрайства, затримали
    Фото: Нацполіція

    Жінка зайшла у приміщення навчального закладу та зірвала з шиї учениці золотий ланцюжок, а після втекла

    У Києві поліція затримала раніше судиму зловмисницю, яка в одній зі столичних шкіл пограбувала школярку.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    До поліції надійшло повідомлення про грабіж у школі на вулиці Гната Юри. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції та співробітники ювенальної превенції.

    Переглянувши записи з камер відеоспостереження, поліцейські встановили причетну до злочину 35-річну киянку, раніше судиму за крадіжки та шахрайства, і затримали її.

    «Ми з’ясували, що зловмисниця зайшла до приміщення школи, підійшла ззаду до 6-річної дівчинки та зірвала з її шиї золотий ланцюжок, а після скоєного втекла. Правопорушницю затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», - розповіла старший інспектор сектору ювенальної превенції Святошинського управління поліції Оксана Пономаренко.

    За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення фігурантці підозри. Запобіжний захід їй обере суд. Підозрюваній загрожує до шести років позбавлення волі.

    Національна поліція України Київ кримінал шахрайство діти школа пограбування жінка
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