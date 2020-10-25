Кличко близький до перемоги вже у першому турі – голова штабу



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Віталій Кличко з великим відривом лідирує на виборах мера Києва

Вибори мера Києва можуть відбутися в один тур

Мер Києва, лідер партії «Удар» Віталій Кличко випереджає найближчих конкурентів більш, ніж у 5 разів. Про це заявила голова штабу партії «Удар Віталія Кличка» Оксана Продан, коментуючи результати екзит-полу соціологічної групи «Рейтинг».

«У Києві, за даними екзит-полу групи «Рейтинг», мер столиці, лідер партії «Удар» Віталій Кличко більш, ніж у 5 разів випереджає найближчих конкурентів. У нього – 47,8 %, у найближчого опонента – 8,6%. Отже, Кличко, за даними екзит-полу, має результат, близький до перемоги вже у першому турі. Лідером виборчих перегонів у Києві є партія «Удар». 21,3% киян хочуть бачити її у Київраді», - сказала Продан.

Вона привітала усіх із завершенням процедури голосування та зазначила, що попереду не менш важливий етап – підрахунок голосів і визначення офіційних результатів.

Разом із тим, Продан зауважила, що це – історичні вибори. Адже українці обрали місцеву владу, яка діятиме в умовах нового територіально-адміністративного устрою країни. А від ефективності місцевої влади безпосередньо залежить якість життя у громадах. Особливо люди переконалися в цьому під час пандемії.

«Віталій Кличко своїми діями та справами, своєю щоденною роботою демонструє, що він – завжди з людьми. Сьогодні ж кияни та всі українці продемонстрували, що вони – з Кличком та «Ударом», – підкреслила голова штабу. – Результати екзит-полу свідчать, що вибори мера можуть відбутися в один тур. Наше завдання зараз - захистити вибір киян, не допустити порушень і помилок при підрахунку голосів - як за мера, так і за політичні партії й кандидатів».

Вона подякувала прихильникам партії та мера за підтримку. А опонентам – за критику, яка робить партію ще сильнішою та дає поштовх до розвитку.

«Йдемо захищати переможний результат», – наголосила Продан.

Як повідомлялося, за даними екзит-полу, на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко, за якого за даними опитування проголосували 47,8% виборців.

На виборах до Київської міської ради лідирує партія «Удар», за яку проголосували 21,3% виборців.