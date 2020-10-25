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    Закінчилося голосування на місцевих виборах в Україні

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    Закінчилося голосування на місцевих виборах в Україні

    Голосування вперше проходило за правилами нового Виборчого кодексу

    О 20:00 закінчилося голосування на місцевих виборах в Україні.

    Ці вибори мали багато важливих особливостей, оскільки голосування вперше проходило за правилами нового Виборчого кодексу.

    Сьогодні українські виборці обирали кандидатів у депутати міських, районних, обласних рад, а також мерів своїх міст, голів сільських і селищних рад. За підсумками виборів буде сформовано 22 обласних ради, 119 районних рад, а також буде обрано депутатів рад та голів 1438 об'єднаних територіальних громад (ОТГ).

    Новий виборчий кодекс набув чинності 1 січня 2020 року, і нинішні вибори – перші, які проводяться відповідно до оновлених правил.

    Серед таких нововведень – пропорційна система виборів з відкритими списками до місцевих рад тих населених пунктів, де зареєстровано понад 10 тис. виборців. Мандати отримають представники тих партій, які подолають 5% бар'єр.

    Якщо ж виборців менше 10 тис., вибори в таких територіальних громадах проводять за мажоритарною системою.

    Крім того, біля багатьох виборчих дільниць 25 жовтня проходило всеукраїнське опитування, ініційоване Володимиром Зеленським. Опитування відбувалося на виході з виборчих дільниць і не було обов’язковим.

    До так званого «опитування Зеленського» залучали неповнолітніх.

    Поліція отримувала виклики від киян, які скаржилися на інтерв’юерів опитування «5 питань від президента».

    Нагадаємо, станом на 19:00 поліцейські відкрили 68 кримінальних проваджень за фактами порушень під час місцевих виборів в Україні. На цей час до органів поліції надійшло 4003 повідомлення, пов’язані з виборчим процесом.

    У другій половині дня голосування на місцевих виборах Комітет виборців України зафіксував низку порушень. Вони пов’язані з підкупом виборців. 

    Спостерігачі «Опори» назвали типові порушення під час голосування.

     

    вибори місцева влада Україна
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