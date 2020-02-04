Кличко дав пораду, як зекономити на ремонті будинку (фото, відео)



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Мешканці багатоповерхового будинку на проспекті Бажана 9-З утеплили фасад Фото: пресслужба мера Києва

Цього року на програму ремонтів Київ планує спрямувати 178 млн грн

У Києві 46 житлових будинків, що не є об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків і житлово-будівельними кооперативами, здійснили капітальні ремонти у співфінансуванні з містом. Про це мер Києва Віталій Кличко розповів у дописі до відео на своїй сторінці у Facebook.

«Друзі! Сьогодні новина про активних мешканців столиці, що долучаються до втілення змін у своєму місті. Перші 46 житлових будинків, що не є ОСББ і ЖБК, здійснили капітальні ремонти у співфінансуванні з містом», - написав він.

Мер зауважив, що відповідну програму співфінансування капітальних ремонтів місто запровадило минулого року. І за цей час мешканці будинків у співпраці з керуючими компаніями вже інвестували в оновлення свого житла понад 1,3 млн грн. У будинках відремонтували ліфти, замінили вікна й двері в під'їздах, утеплили фасади, замінили внутрішні мережі.

«Наприклад, мешканці багатоповерхового будинку на проспекті Бажана 9-З вирішили утеплити фасад. На загальних зборах склали заяву і відправили її керуючій компанії. Роботи коштували 378 тисяч гривень. З них 113 тисяч заплатили мешканці. Більша ж частина коштів була надана з міського бюджету. Тепер в квартирах цієї багатоповерхівки на кілька градусів тепліше. Мешканці економлять на сплаті за тепло, а місто - на енергоресурсах. Людям сподобалася така співпраця і вони подали ще дві заяви - на ремонт вхідної групи та заміну вікон в під’їзді», - додав Кличко.

Він підкреслив, що цього року на програму ремонтів місто планує спрямувати 178 млн грн.

Долучитися до програми нескладно. Для початку треба створити ініціативну групу співвласників будинку, що подасть заявку до керуючої компанії. В заявці зазначити роботи, що необхідно здійснити в будинку. Після цього комісія проводить обстеження об’єкту та визначає вартість робіт. Якщо мешканці будинку підтверджують свою участь, сторони підписують договір і розпочинається ремонт.

Правила участі в програмі дивіться тут.