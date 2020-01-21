Депутат порадив киянам, як боротися з надокучливими сусідами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Депутат Київради Валерій Гуманенко став учасником програми «Київрада» на телеканалі «Київ»

Столичний депутат поспілкувався із мешканцями Березняків

Депутат Київради Валерій Гуманенко в черговому випуску програми «Київрада» телеканалу «Київ» у прямому ефірі зустрічався з жителями Березняків.

Депутат багато років був головою одного з ОСББ, тож на проблемах, що отруюють життя людям цього району, дуже добре знається.

Вже за традицією цього проєкту телеканалу, учасники знову піднімали питання про скандальні забудови Анатолія Войцеховського. Адже його компанії встигли попрацювати майже в усіх районах столиці і залишити без омріяних квадратних метрів, за деякими підрахунками, близько 250 тисяч людей. Є такі будинки і на Березняках. Як розповів Гуманенко, в КМДА працює спеціальна комісія по забудовах Войцеховського і що розбирається питання по кожній з них.

«Та не все так просто. Наприклад, ЖК «Мега-сіті» побудований на каналізаційному колекторі, і якщо щось станеться, фекаліями затопить весь Лівий берег», - говорить він.

Та такі аргументи не дуже переконують постраждалих. Наприклад, учасниця телепрограми вважає, якщо колектор — комунальна власність, і йому понад 70 років, то місто має його зруйнувати і перенести в інше місце. «От тільки за такий переніс мають заплатити всі кияни своїми податками, які не мають жодного відношення до цього будинку», - аргументує Гуманенко.

Ще одна наболіла проблема столиці — останнім часом квартири переводять із житлового фонду до нежитлового і облаштовують в них ломбарди, кафе, хостели та ін., що дуже заважає сусідам. Так сталося, наприклад, в будинку по вулиці Бучми, 2, де в одній з таких колишніх квартир власники намагалися навіть зруйнувати капітальні стіни. Та, на думку депутата Київради, з цим явищем дуже важко боротися, оскільки немає узгодженості між законами. «До того ж немає реальної відповідальності у законі за знесення капітальних стін та ін. У нас захищені права власника квартири, а не сусідів. Навіть неможливо скасувати реєстрацію переводу з житлового фонду до нежитлового», - розказав він. Що ж робити в такій ситуації? На його думку, є два шляхи — громадський спротив та звернення до суду, що потребує чимало грошей.

Також депутат відповів на питання, чи мають право жителі кооперативних будинків на заміну старих ліфтів. «А чим вони відрізняються від інших киян? Адже вони так само сплачують податки», - зазначив Гуманенко.

Крім того, він розповів, як можна біля будинку встановити шлагбаум чи покласти «лежачого поліцейського». Наприклад, така потреба є у жителів будинку, що знаходиться біля гімназії №191. Тут вранці й ввечері справжній кортеж з авто батьків, що везуть своїх дітей. Як порадив депутат, жителі таких будинків спочатку мають домогтися, аби земля була надана їм у користування, а тоді вже можна й шлагбаум встановлювати.