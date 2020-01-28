Купуючи нерухомість, не забувайте і про житлово-комунальні послуги

Якщо вас цікавить нерухомість за кордоном, то пам’ятайте, що є європейські країни із відносно вищими тарифами та відносно нижчими

У зв’язку із тим, що більшість будинків в Україні відносяться до епохи радянського союзу (хрущівки, сталінки тощо), все більше українців намагається придбати нове житло. Також виникають ситуації, що деякі українці купують собі житло за кордоном.

Але купуючи свої нові оселі, пам’ятайте, нове помешкання - це також і зобов’язання сплачувати за житлово-комунальні послуги. Тому звертайте увагу на енергоефективність вашої будівлі, щоб потім у майбутньому не переплачувати.

Якщо вас цікавить нерухомість за кордоном, то пам’ятайте, що є європейські країни із відносно вищими тарифами та відносно нижчими.

До «дорогих» тарифних країн належать: Німеччина, Данія, Бельгія. До відносно «дешевих» - Болгарія, Угорщина, Литва.

У той же час такі країни, як Франція відносяться до країн із «середніми» тарифами на електроенергію. Отже, якщо ви купите будинок у Франції площею 200 м.кв., то електроопалення може «тягнути» понад 10 000 грн.

Якщо ж ваш будинок має площу 2 000 м.кв., то ваші затрати на комуналку можуть складати понад 200 000 грн у місяць, особливо, якщо це не сучасна споруда, а будинок середньовічних королів. Дещо зекономити ваші рахунки за комуналку може місцерозташування, тобто якщо ваш будинок знаходиться у південній (теплій) частині країни на березі моря.

Витрати на утримання прибудинкової території можуть складати стільки ж, як і витрати на сам будинок.

Будьте заощадливими і завжди при купівлі нової нерухомості пам’ятайте про необхідність вчасно та у повному обсязі сплачувати житлово-комунальні послуги!

Джерело: блог Андрія Геруса

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