З будинків у центрі Києва зникли декоративні статуї, а влада нічого не знає документ



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У Печерській і Шевченківській райдержадміністраціях відсутня інформація про демонтаж елементів фасадів

Із фасадів будинків на Хрещатику, на вулиці Лисенка, на Костельній і Шовковичній одна за одною зникають декоративні статуї та вази. Це помітив дослідник історії радянської архітектури Семен Широчин.

Прагнучи з’ясувати долю скульптур із фасадів будівель, історик подав запит до Київської міської держадміністрації. Звідти його запит переадресували до районних адміністрацій.

У відповіді Печерської райдержадміністрації йдеться, що «інформація про демонтаж елементів на вказаних вище будівлях відсутня».

Аналогічну відповідь Широчин отримав і від Шевченківської райдержадміністрації.

Там теж відсутня інформація «про рішення стосовно демонтажу елементів фасадів на визначених будівлях».

«Я раніше не знав, що можна просто взяти і відповісти «я не знаю» щодо проблеми, за вирішення якої міська влада по ідеї повинна нести відповідальність», – так Широчин прокоментував відповідь адміністрацій.

Джерело: Хмарочос