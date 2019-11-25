Новий голова Київської ОДА прокоментував питання переїзду обласного центру зі столиці



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«Зараз нема коли та й нема куди переїжджати», - вважає голова Київської обласної державної адміністрації

«Для області зручніше, щоб ОДА знаходилась в Києві», говорить Олексій Чернишов

Новий голова Київщини Олексій Чернишов в інтерв’ю «Главкому» заявив, що наразі питання переїзду обласної держадміністрації зі столиці – не на часі.

«Мені просто зараз нема коли та й нема куди переїжджати», - стверджує Чернишов і додає, що на сьогодні «для області зручніше, щоб ОДА знаходилась в Києві, тому що це – центральна точка для всієї області».

Водночас, керівник КОДА зауважив, що з задоволенням розглянув би можливість зміни локації, проте повторює, що не вважає переїзд з Києва першочерговою задачею.

«В принципі це теж міг би бути певний інвестиційний проект. З часом подивимося», - роздумує Олексій Чернишов.

До слова, ідею переїзду КОДА зі столиці озвучував у липні цього року президент Зеленський, перебуваючи у Борисполі. Тоді щойно обраний голова Київської обласної ради Микола Стариченко зазначив, що у цьому є сенс, оскільки облрада знаходиться в центрі столиці, а Київська область цікава тим, що в неї немає адміністративного центру. «Проте потрібно вибрати місце, побудувати будівлю, урахувати економічну доцільність. Над цим варто подумати, працювати в цьому напрямі спільно з обладміністрацією», - заявив тоді Стариченко і зауважив, що наразі це все лише ідея, бо якщо проаналізувати, то порожніх будівель для цієї мети немає. «Більш за все доведеться будувати, а це величезні витрати», - наголосив голова Київської облради.

Нагадаємо, 28 жовтня президент Володимир Зеленський призначив головою Київської обласної державної адміністрації бізнесмена з Харкова Олексія Чернишова.

42-річний Чернишов відомий як підприємець та інвестор, зокрема, засновник інвестиційної компанії VI2 Partners. Крім того, раніше його рекомендували 14 професійних і громадських об'єднань в якості кандидата на пост глави Міністерства регіонального розвитку та будівництва України.

Іншим указом Зеленський звільнив Михайла Бно-Айріяна з цієї посади. «Звільнити Бно-Айріяна Михайла Кареновича з посади голови Київської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою», - йдеться в документі.

Як повідомлялося, 20 жовтня стало відомо, що чинний глава Київської ОДА Михайло Бно-Айріян написав заяву на ім'я президента Володимира Зеленського з проханням підтримати його відставку. Чиновник йде з посади через всього 100 днів після призначення на тлі критики з боку частини правлячої партії.

Бно-Айріян очолював Київську ОДА з 10 липня 2019 року.

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