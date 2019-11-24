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    Суспільство

    Новий голова Київської ОДА розказав, які він планує будувати відносини з Кличком

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    Олексій&nbsp;Чернишов говорить, що вже зустрівся з мером Києва Віталієм Кличком і поговорив &laquo;про взаємодію між містом і областю&raquo; - Новий голова Київської ОДА розказав, які він планує будувати відносини з Кличком
    Олексій Чернишов говорить, що вже зустрівся з мером Києва Віталієм Кличком і поговорив «про взаємодію між містом і областю»

    «У нас маса спільних питань, напрямків потенційної взаємодії», - каже Олексій Чернишов

    Новий голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Чернишов відмовляється обговорювати питання змін кордонів між столицею і областю.

    В першому інтерв’ю на посаді, яке губернатор дав «Главкому», він стверджує, що бачить можливості для спільної співпраці без перегляду меж області і столиці.  «Я – за спільну роботу», - заявляє новий очільник області.

    На думку Чернишова, всі мегаполіси розвиваються, територіально розширюються, «так було і, швидше за все, так буде».

    «Сьогодні досить важко говорити про якісь кордони, адже щоденно в Київ приїжджають сотні тисяч працівників, увечері вони повертаються назад. Ці люди створюють тут додану вартість, отримують зарплату, везуть і витрачають її вдома», - підкреслює голова КОДА.

    Чернишов розповів, що вже зустрівся з мером Києва Віталієм Кличком і поговорив «про взаємодію між містом і областю».

    «У нас маса спільних питань, напрямків потенційної взаємодії. Це і питання, пов’язані з наближенням зими, транспортом, проблемою заторів на в’їзді-виїзді з Києва. Зокрема, вирішення питання будівництва Великої кільцевої автомобільної дороги давно назріло», - розповідає Чернишов.

    Також нагадує керівник області нагадує, що є «проблема зі сміттям, полігонами відходів, перевантаженістю дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів».

    «І, до речі, в столиці знаходиться Київська обласна лікарня, яка давно потребує реконструкції та термомодернізації. Цим нам потрібно займатися спільно. І я дуже сподіваюся, що так і буде», - вірить новий голова Київщини.

    До слова, кияни назвали Кличка найкращим мером за роки незалежності України.

    9 жовтня цього року було створено Київську агломерацію: до неї увійшли 19 громад.

    Як повідомлялося, раніше створення асоціації «Київська агломерація» підтримали Бориспільська, Васильськівська, Обухівська, Гостомельська, Зазимська сiльська рада Броварського району, Новопетрівська сільська рада.

    У липні цього року Кличко повідомляв, що 13 територіальних громад ухвалили рішення щодо вступу в асоціацію.

    Нагадаємо, 28 жовтня президент Володимир Зеленський призначив головою Київської обласної державної адміністрації бізнесмена з Харкова Олексія Чернишова.

    42-річний Чернишов відомий як підприємець та інвестор, зокрема, засновник інвестиційної компанії VI2 Partners. Крім того, раніше його рекомендували 14 професійних і громадських об'єднань в якості кандидата на пост глави Міністерства регіонального розвитку та будівництва України. 

    Іншим указом Зеленський звільнив Михайла Бно-Айріяна з цієї посади. «Звільнити Бно-Айріяна Михайла Кареновича з посади голови Київської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою», - йдеться в документі. 

    Як повідомлялося, 20 жовтня стало відомо, що чинний глава Київської ОДА Михайло Бно-Айріян написав заяву на ім'я президента Володимира Зеленського з проханням підтримати його відставку. Чиновник йде з посади через всього 100 днів після призначення на тлі критики з боку частини правлячої партії.

    Бно-Айріян очолював Київську ОДА з 10 липня 2019 року.

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