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    Кличко на робочому місці емоційно вболіває за збірну Україну (фото)

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    Віталій Кличко для перегляду матчу одягнув футболку збірної України - Кличко на робочому місці емоційно вболіває за збірну Україну (фото)
    Віталій Кличко для перегляду матчу одягнув футболку збірної України
    Фото: Віталій Кличко/Facebook

    Мер Києва побажав збірній Україні перемоги в матчі з Північною Македонією

    Київський міський голова Віталій Кличко на своєму робочому місці у столичній мерії дивиться матч збірної України з командою Північної Македонії на Євро-2020. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    Кличко оприлюднив фото, на яких видно, як він дуже емоційно реагує на хід гри.

    При цьому мер Києва одягнений у футболку збірної України.

    «Друзі! Я зараз на роботі, в Києві. Але душею і емоціями – з нашою збірною. Бажаю хлопцям перемоги в Бухаресті в матчі з Північною Македонією! Слава Україні! Героям слава!» – написав Кличко.

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    Кличко на робочому місці емоційно вболіває за збірну Україну (фото)
    Кличко на робочому місці емоційно вболіває за збірну Україну (фото)

    Як відомо, у четвер, 17 червня, збірна України проводить другий матч на Євро-2020.

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    Теги: Віталій Кличко НОВИНИ ФУТБОЛУ Київ
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    Кличко на робочому місці емоційно вболіває за збірну Україну (фото)