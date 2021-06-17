Кличко на робочому місці емоційно вболіває за збірну Україну (фото)

Мер Києва побажав збірній Україні перемоги в матчі з Північною Македонією

Київський міський голова Віталій Кличко на своєму робочому місці у столичній мерії дивиться матч збірної України з командою Північної Македонії на Євро-2020. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Кличко оприлюднив фото, на яких видно, як він дуже емоційно реагує на хід гри.

При цьому мер Києва одягнений у футболку збірної України.

«Друзі! Я зараз на роботі, в Києві. Але душею і емоціями – з нашою збірною. Бажаю хлопцям перемоги в Бухаресті в матчі з Північною Македонією! Слава Україні! Героям слава!» – написав Кличко.

Як відомо, у четвер, 17 червня, збірна України проводить другий матч на Євро-2020.