Шевченко змінив стартовий склад на матч з Північною Македонією

З перших хвилин вийдуть Тарас Степаненко і Микола Шапаренко

Як ми й передбачали, в основному складі замість Олександра Зубкова, котрий травмувався в матчі З Нідерландами, вийде Микола Шапаренко. Чи діятиме він на лівому фланзі – дязнаємося за кілька десятків хвилин. Поки ж відомо, що в опорній зоні гратиме півзахисник «Шахтаря» Тарас Степаненко. Хід сміливий і доречний: Тарас перекушує контратаки.

Решта – на місці. Стартовий склад:

1. Георгій Бущан, 16. Віталій Миколенко, 22. Микола Матвієнко, 13. Ілля Забарний, 21. Олександр Караваєв, 6. Тарас Степаненко, 17. Олександр Зінченко, 10. Микола Шапаренко, 8. Руслан Маліновський, 7. Андрій Ярмоленко (к), 9. Роман Яремчук.

Запасні: 2. Едуард Соболь, 3. Георгій Судаков, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 14. Євген Макаренко, 15. Віктор Циганков, 19. Артем Бєсєдін, 23. Анатолій Трубін, 24. Олександр Тимчик, 26. Артем Довбик.