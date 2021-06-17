Тренер збірної Північної Македонії: «Матч з Україною – це фінал»

Ангеловський впевнений у своїх футболістах і налаштований на перемогу

Збірна Північної Македонії дебютує у фінальній частині чемпіонату Європи. Їй відвели роль аутсайдера, проте в неї інші плани. Команда прагне вийти з групи. Очікуваннями від матчу поділився головний тренер суперників збірної України Ігор Ангеловський.

«Ми віримо в успіх в грі проти української збірної, бо був позитивний результат в матчі проти Австрії до 80-ї хвилини. Ми не захищалися, у нас навіть були ситуації, коли ми могли повести в рахунку. Однак нам не вдалося цього зробити, ми пропустили м'яч після втрати концентрації.

Ми приїхали на Євро, щоб пройти у другий етап, і ця мета все ще досяжна. Попереду суперник, у якого теж нуль очок, а значить, для нас це фінал. Навіть якщо ми програємо, це не буде трагедією, і, звичайно, ми зробимо все, що в наших силах. Українці хороші, вони показали це проти Нідерландів. У них є відмінні гравці, але у нас також є якість, і ми вже показали, що можемо впоратися з будь-яким суперником», – сказав Ангеловський.

Матч Україна – Північна Македонія відбудеться в четвер 17 червня. Стартовий свисток пролунає о 16:00.

Україна – Північна Македонія: усе навколо матчу Євро.