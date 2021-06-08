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    Кличко приміряв нову форму збірної України, що викликала істерику у РФ (фото)

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    Мер столиці одягнув нову форму збірної України з футболу - Кличко приміряв нову форму збірної України, що викликала істерику у РФ (фото)
    Мер столиці одягнув нову форму збірної України з футболу
    Фото: Віталій Кличко/Facebook

    Нова форма додає духу і волі до перемоги, зазначив Кличко

    Мер Києва Віталій Кличко привітав збірну України з футболу з перемогою над збірною Кіпру. Вітання міський голова виклав на своїй сторінці у Facebook.

    У дописі оприлюднено фото Кличка у новій формі збірної України, що викликала істерику у Росії.

    Мер зазначив, що форма додає духу і волі до перемоги.

    «Вчора вперше в новій формі, яка вже викликала великий резонанс, збірна України вийшла на товариський матч зі збірною Кіпру. І блискуче перемогла з рахунком 4:0. Вітаю і дякую нашим футболістам! Україна переможе! В широкому сенсі! Слава Україні!» – написав мер Києва.

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    Кличко приміряв нову форму збірної України, що викликала істерику у РФ (фото)
    Кличко приміряв нову форму збірної України, що викликала істерику у РФ (фото)

    Як відомо, на новій формі збірної України з футболу нанесена карта країни з українським Кримом і вишиті гасла «Слава Україні!» і «Героям слава!».

    У Росії негайно закликали заборонити українцям виходити на поле в такій формі і назвали це політичною провокацією.

    УЄФА схвалила форму збірної України, як і всіх інших команд на Євро-2020.

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    Теги: Віталій Кличко УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ Київ Збірна України
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    Кличко приміряв нову форму збірної України, що викликала істерику у РФ (фото)