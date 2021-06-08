Кличко приміряв нову форму збірної України, що викликала істерику у РФ (фото)

Нова форма додає духу і волі до перемоги, зазначив Кличко

Мер Києва Віталій Кличко привітав збірну України з футболу з перемогою над збірною Кіпру. Вітання міський голова виклав на своїй сторінці у Facebook.

У дописі оприлюднено фото Кличка у новій формі збірної України, що викликала істерику у Росії.

Мер зазначив, що форма додає духу і волі до перемоги.

«Вчора вперше в новій формі, яка вже викликала великий резонанс, збірна України вийшла на товариський матч зі збірною Кіпру. І блискуче перемогла з рахунком 4:0. Вітаю і дякую нашим футболістам! Україна переможе! В широкому сенсі! Слава Україні!» – написав мер Києва.

Як відомо, на новій формі збірної України з футболу нанесена карта країни з українським Кримом і вишиті гасла «Слава Україні!» і «Героям слава!».

У Росії негайно закликали заборонити українцям виходити на поле в такій формі і назвали це політичною провокацією.

УЄФА схвалила форму збірної України, як і всіх інших команд на Євро-2020.



