Україна – Північна Македонія: усе навколо матчу Євро

Андрій Ярмоленко забив Нідерландам один з найкрасивіших голів на Євро

Аутсайдери групи С визначать, хто з них гідний зіграти в плей-оф турніру

У четвер, 17 червня, збірна України проведе другий матч на Євро-2020. В першому турі команда Андрія Шевченка поступилася Нідерландам – 2:3, а її сьогоднішній суперник Північна Македонія зазнала поразки від австрійців – 1:3. Відтак очна зустріч між ними стає доленосною. Поступатися не можна. Поразка будь-кого з суперників залишить лише теоретичні шанси на продовження боротьби в плей-оф. Гра розпочнеться о 16:00.

На матчі в Бухаресті вперше в історії працюватиме бригада арбіитрів з Аргентини на чолі c 43-річним Фернандо Рапальїні.

5 годин до матчу. У завці на матч Віктор Циганков замінив Олександра Зубкова. Не зіграють також Роман Безус і Денис Попов.

Заявка така.

1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Георгій Судаков, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 13. Ілля Забарний, 14. Євген Макаренко, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 19. Артем Бєсєдін, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Анатолій Трубін, 24. Олександр Тимчик, 26. Артем Довбик.

Найвідоміший північномакедонський фортепіаніст Саймон Трпцевські дає концерт у Бухаресті. Про це повідомляє кореспондент "Главкому" Боян Стойковські.

У Північній Македонії вболівальники вже братаються.

Андрій Шевченко напередодні зустрівся з журналістами і розвіяв чутки про конфлікт у команді.