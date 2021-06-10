Кличко оголосив про початок будівництва метро на Троєщину (фото, відео)

Будівництво Подільсько-Воскресенського мосту вийшло на фінальну стадію

Роботи з будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу тривають. Зокрема, вже повністю натягнуті ванти арочної конструкції мосту і розпочинається демонтаж тимчасових опор. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у Facebook після перевірки робіт на об’єкті та опублікував коротке відео.

«Хочу наголосити, коли ми говоримо про цей об’єкт, то йдеться не тільки про міст через Дніпро, а про комплекс мостів, естакад і тунелів, що сполучать Поділ і Воскресенський масив. Ми вже на фінальній стадії будівництва. Зокрема, спорудили: естакаду на Рибальському півострові, з’їзд з Подільського мостового переходу на Набережно-Рибальську, міст через Дніпро, естакаду на Трухановому острові, міст через Десенку, естакаду в урочищі Горбачиха, заїзд на Подільський мостовий перехід з Набережно-Хрещатицької. Також вже повністю натягнуті ванти арочної конструкції мосту. І починають процес демонтажу нижніх тимчасових опор», – наголосив Кличко.

Завершили й асфальтування прогону мосту через річку Десенка. Там використовують надміцний асфальтобетон. Тривають також роботи в бік Подолу – Верхнього та Нижнього Валів. Там на заїздах влаштовують сучасну гідроізоляцію. І вже в кінці червня мають завершити основні роботи. Тобто ця ділянка вже буде готова повністю.

На мосту облаштували сучасну, енергозберігаючу мережу зовнішнього освітлення та декоративного підсвічування споруд мостового переходу. Влаштували фундаменти та опори шляхопроводу через залізницю. Триває монтаж шумозахисних та бар’єрних огорож.

Також продовжується будівництво тунелів метрополітену та насипу під конструкції метро, дорожнього покриття на території Русанівських садів. Під час виконання будівельних робіт фахівці використовують найсучасніші технології, матеріали, що зарекомендували себе на подібних об’єктах в багатьох країнах в світу.

«Ми робимо все, щоб в кінці цього року відкрити автосполучення через Подільсько-Воскресенський міст. Наступний етап – метро на Троєщину. І, як я сказав, роботи з його спорудження розпочали», – підкреслив Кличко.

Раніше Віталій Кличко розповів, які перспективи будівництва метрополітену на масиви Виноградар і Троєщина.