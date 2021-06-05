Кличко розповів, коли побудують метро на Виноградар і на Троєщину

Компанія «Київметробуд» гарантує, що до кінця року на Виногра відкрити станцію

Київський міський голова Віталій Кличко в інтерв’ю Радіо Свобода розповів, які перспективи будівництва метрополітену на масиви Виноградар і Троєщина.

Щодо Виноградаря, сказав він, із 1300 метрів під землею вже понад 900 метрів прокладено.

«Залишилося ще декілька речей. Там трішки є порушення по термінах. Але компанія «Київметробуд» гарантує, що до кінця року ми зможемо відкрити станцію», – сказав Кличко.

За його словами, як мінімум одна станція цього року повинна бути відкрита. «У нас все профінансовано, ніяких проблем не повинно бути», – наголосив міський голова.

Загалом нині будують дві станції на лінії в бік Виноградаря, що буде продовженням «зеленої» лінії за станцією «Сирець», – «Мостицька» (цю ділянку й будують прокладанням підземних тунелів) і далі «Проспект Правди» (цю ділянку мають будувати відкритим способом).

На Троєщину ж на лівому березі Дніпра, сказав Кличко, метро неможливо побудувати без мосту – Подільського мостового переходу, чи то Подільсько-Воскресенського мосту, який іще не добудований.

«Міст з’єднує, тому що це не тільки міст. У «тілі» мосту ще є лінія метро. Зараз ідуть проєктні роботи, я не буду розказувати казок, але питання будівництва метро – це, я думаю, 4–5 років. Це – непростий напрямок», – сказав він.

За словами міського голови, у сповільнення будівництва мосту «корективи вніс коронавірус – іноземні фахівці не змогли через коронавірусні обмеження вчасно приїхати».

«Зараз ми вже основну арку мосту зробили. Через тиждень відкриваємо з’їзд на Вали (вулиці Верхній Вал і Нижній Вал на Подолі – ред.). І до кінця року ми зараз будуємо перехід через залізничну колію на з’єднання з вулицею Алішера Навої (проспект Алішера Навої на лівобережному масиві Воскресенка – ред.). Я взяв всіх підрядників «за горло», щоб ніяких збоїв не було, щоб до кінця року автосполучення між лівим і правим берегами по Подільсько-Воскресенському мосту вже працювало», – сказав Кличко.

Сполучення між великим масивом Троєщина, з якого нині складно дістатися на правобережну частину Києва, і Подолом (а в далекій перспективі й аеропортом «Жуляни») має забезпечити нині проєктована четверта лінія метро, яку пропонують позначати на схемах помаранчевим кольором. Терміни її будівництва наразі не визначені.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з’явилась інформація, що відкриття станції метро «Мостицька» можна очікувати не раніше літа наступного року.