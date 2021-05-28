Добудову Дарницького мосту оцінили в 1,2 млрд грн і оголосили тендер

Добудувати Дарницький міст планують до кінця 2022 року

«Укрзалізниця» оголосила тендер на добудову залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у Києві (Дарницького мосту). Інформація про це розміщена на Prozorro 27 травня.

Очікувана вартість робіт – 1,2 млрд грн.

Роботи мають бути виконані до кінця 2022 року. Йдеться про побудову розв'язки на лівому березі, що забезпечить з'їзди та заїзди на Дніпровську набережну.

Аукціон заплановано на 16 серпня.

Дарницький міст (міст Кирпи) – комбінований залізнично-автомобільний міст, що розташований між Видубичами та Березняками. У 2010-2011 роках його частково ввели в експлуатацію, але надалі будівництво припинилось.

Як повідомлялося раніше, Дарницький міст, як його ще називають, юридично не існує. Міст перебуває на балансі «Укрзалізниці» як замовника і проблема вводу в експлуатацію полягає в дуже складних бюрократичних процедурах. Через це не можуть передати міст на баланс міста. Київські комунальники не мають права навіть чистити його від снігу.

На початку березня стало відомо, що Дарницький міст буде включений до програми «Велике будівництво» у 2021 році і добудований Укравтодором. Це випливає з меморандуму, підписаного власником мосту – «Укрзалізницею» та Державним агентством автомобільних доріг України.