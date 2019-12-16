Кличко окреслив основні виклики, які допоможе подолати новий Генплан Києва



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Мер столиці Віталій Кличко виступив на Міжнародному форумі «Майбутнє Києва» Фото: пресслужба мера Києва

Інфраструктура міста потребує вдосконалення

Мер Києва Віталій Кличко окреслив низку інфраструктурних викликів, що стоять перед столицею і які допоможе подолати ухвалення нового Генплану Києва. Про це Кличко він сказав під час виступу на Міжнародному форумі «Майбутнє Києва», що відбувається в столиці.

«У спадок ми отримали загрози для сталого розвитку міста. SWOT-аналіз сфер міста виявив основні ризики та виклики. Перш за все, це вкрай складні умови для пересування містом - транспортні затори, недбале паркування, горезвісні маршрутки. Вулична мережа міста виявилася слабкоспроможною, щоб забезпечити комфортні умови для руху транспорту, пасажирів та пішоходів», - зазначив Кличко.

Також, за його словами, незадовільним для європейської столиці є й рівень розвитку метро.

«Нам необхідно відшукати значні кошти на будівництво станцій метрополітену. Насамперед, продовжити його лінії на Виноградар та Троєщину», - підкреслив Кличко.

Мер Києва наголосив на необхідності завершення будівництва підходів до Дарницького залізнично-автомобільного мосту та зведення вокзалу на Видубичах.

«Необхідно добудувати нарешті Подільсько-Воскресенський мостовий перехід. Щоб в кінці наступного року відкрити автосполучення через міст. І приступити до наступного етапу – побудувати і запустити метро на Троєщину. Цей міст, що зводять вже майже 40 років, - важливий об’єкт інфраструктури не тільки столиці. І ми розраховуємо все-таки на допомогу уряду для найшвидшої реалізації цього проекту», - наголосив мер.

Невідкладним Кличко назвав і будівництво перехоплюючих паркінгів біля транспортних розв’язок - поблизу станцій метро та на в’їздах до міста.

Актуальним, за словами мера столиці, залишається також створення на міських магістралях окремих смуг руху для громадського транспорту.

«Нам необхідно оновлювати рухомий склад трамваїв, тролейбусів та автобусів. Столиці потрібен сучасний і комфортний громадський транспорт. Пристосований і для людей з інвалідністю. Ми купуємо новий громадський транспорт, але його треба набагато більше, аби ним було зручніше і швидше пересуватися містом, ніж на авто», - сказав Кличко.

Форум «Майбутнє Києва» дає старт процесу ознайомлення громадськості столиці з проєктом основного містобудівного документа міста, який має стати платформою для інноваційних рішень та сприяти успішній реалізації стратегії розвитку Києва.

Захід організований КО «Інститут Генерального плану міста Києва» та Департаментом містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації. У ньому беруть участь вітчизняні та іноземні експерти, відомі архітектори, урбаністи, вчені. Серед них: експерт Ради Європи Гінка Чавдарова, директор Департаменту міського розвитку та планування мерії Лейпцига Штефан Хайніг, провідний архітектор Томас Шинко (Франція).

На форумі, окрім презентації проекту Генплану, відбудуться панельні дискусії: «Формування Київської агломерації», «Компактний розвиток Києва», «Транспорт, вулиці, дороги», «Екологія. Зелені зони» і «Збереження культурної спадщини та цінного ландшафту». Під час обговорення іноземні та вітчизняні експерти поділяться досвідом, своїми думками і рекомендаціями щодо основних напрямків містобудівної політики та проекту Генерального плану столиці.

Ознайомитися з проєктом нового Генерального плану Києва можна тут