Кличко передав київським рятувальникам нові спецавтівки та сучасне спорядження (фото)



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Столичні рятувальники отримали 3 сучасних телескопічних підіймачі для роботи на висоті Фото: пресслужба мера Києва

Мер Києва подякував рятувальникам за професійну роботу

Столична влада придбала та передала київським рятувальникам три нових телескопічних підіймачі, аварійно-рятувальне авто та нові комплекти дихальних апаратів. Ще два спецавто були закуплені за державний кошт.

Про це повідомляє пресслужба мера Києва.

«Сьогодні ми передаємо київському гарнізону 3 сучасних телескопічних підіймачі для роботи на висоті, аварійно-рятувальний автомобіль та 22 комплекти дихальних апаратів. А також - ще два спецавто, що придбані за кошти Держбюджету», - розповів Віталій Кличко.

«Я хочу подякувати рятувальникам Києва за самовідданість та професійну роботу, за врятовані життя і безпеку в столиці. Місто зі свого боку дбатиме, щоб ви були забезпечені всім необхідним для виконання своєї небезпечної місії і працювали в сучасних умовах», - сказав мер.

Він також підкреслив, що з кожним роком навантаження на аварійно-рятувальні служби зростає. Збільшилась кількість пожеж, аварійних випадків через зношеність інфраструктури, що десятиліттями не ремонтували. Щороку в Києві трапляється понад 4 тисячі пожеж, які оперативно ліквідовують столичні рятувальники.

«Наше завдання – забезпечити рятувальників сучасним спорядженням, спецавтомобілями та надійним обладнанням. За останніх три роки для потреб рятувальників місто передало 20 нових авто, більше 200 комплектів захисного спорядження, 220 комплексів спецодягу. Зокрема, для КАРС (Київська аварійно-рятувальна служба) місто придбало 6 аварійно-рятувальних авто, для київського гарнізону Держслужби України з надзвичайних ситуацій - 10 одиниць техніки. Зокрема, пожежно-рятувальні й водолазні авто, телескопічні підіймачі, комплекти дихальних апаратів та іншу техніку й спорядження. Це, безумовно, найменше, що ми можемо зробити для спеціалістів, які для порятунку людей щодня ризикують своїм життям. Зазначу, що за 4 роки аварійно-рятувальні служби столиці врятували більш як 1600 життів», - зазначив Кличко.

Нагадаємо, у грудні минулого року Київрада затвердила нову міську цільову програму на 2020-2022 роки. За нею, у місті планують збудувати нове пожежне депо, а також надалі виділятимуть кошти на оновлення матеріально-технічної бази рятувальних служб, на їх навчання та тренування. На ці потреби зі столичного бюджету спрямують понад 680 млн грн.