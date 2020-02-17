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    Рятувальники дістали з Дніпра тіло чоловіка

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    Рятувальники дістали тіло з води і передали правоохоронцям - Рятувальники дістали з Дніпра тіло чоловіка
    Рятувальники дістали тіло з води і передали правоохоронцям

    Тіло чоловіка було виявлено біля Дніпровської набережної

    Сьогодні, 17 лютого, у річці Дніпро біля Дніпровської набережної 14-Б у Дарницькому районі столиці було виявлено тіло людини. Повідомлення про це надійшло о 13:23 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві від правоохоронців.

    На місце події було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Про це інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

    Рятувальниками було встановлено, що на відстані 3 м від берега у воді знаходиться тіло чоловічої статі.

    Бійці дістали тіло з води та передали його правоохоронним органам, ними ж і будуть встановлюватися причини та обставини трагічного випадку.

    Як повідомлялося, минулого тижня, з 10 по 16 лютого, на водних об’єктах Києва загиблих та врятованих не було.

    Всього з початку 2020 року на водних об'єктах Києва загинуло 5 людей, а саме: на р. Дніпро - 2 людей, на озерах - 2 особа, на інших водоймах міста - 1 осіб.

    Від початку року в Україні рятувальники зафіксували понад 60 випадків загибелі громадян на водних об’єктах. 

    Київ ДСНС водойма потонули річка Дніпро чоловік
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