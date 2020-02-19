У Києві горять автівки: за добу дві пожежі
У Голосіївському районі згорів автомобіль Ford
За останню добу столичні рятувальники двічі виїжджали на ліквідацію пожеж у приватному автотранспорті.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
Так, 18 лютого о 09:13 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що біля проїжджої частини дороги на вул. Пирогівський шлях, 137 зайнявся автомобіль Ford. На місце події виїхали рятувальники Голосіївського району. Вже о 09:38 бійці повністю загасили вогонь. Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік, багажне відділення та салон автомобіля.
У вівторок о 17:20 до оперативно-координаційного надійшов другий дзвінок щодо пожежі в автомобілі. Повідомлялося, що на території приватної садиби на вул. Славгородська горіло сміття з розповсюдженням на автомобіль Toyota. На місце події негайно було направлено черговий підрозділ 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини. О 17:38 займання було ліквідовано. Внаслідок пожежі пошкоджено фари та лакофарбове покриття автомобіля.
В результаті цих двох пожеж ніхто не постраждав.
Причини виникнення пожеж встановлюються.
Нагадаємо, 16 лютого пізно ввечері сталася пожежа в одному зі столичних ресторанів на вул. Хрещатик у центрі Києва.
14 лютого у дворі будинку у Броварах, що під Києвом, вщент згоріли дві автівки.