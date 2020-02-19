  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві горять автівки: за добу дві пожежі

    • Розсилка
    Минулої доби вогнеборці двічі ліквідовували автомобільні пожежі - У Києві горять автівки: за добу дві пожежі
    Минулої доби вогнеборці двічі ліквідовували автомобільні пожежі

    У Голосіївському районі згорів автомобіль Ford

    За останню добу столичні рятувальники двічі виїжджали на ліквідацію пожеж у приватному автотранспорті.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Так, 18 лютого о 09:13 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що біля проїжджої частини дороги на вул. Пирогівський шлях, 137 зайнявся автомобіль Ford. На місце події виїхали рятувальники Голосіївського району. Вже о 09:38 бійці повністю загасили вогонь. Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік, багажне відділення та салон автомобіля.

    У вівторок о 17:20 до оперативно-координаційного надійшов другий дзвінок щодо пожежі в автомобілі. Повідомлялося, що на території приватної садиби на вул. Славгородська горіло сміття з розповсюдженням на автомобіль Toyota. На місце події негайно було направлено черговий підрозділ 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини. О 17:38 займання було ліквідовано. Внаслідок пожежі пошкоджено фари та лакофарбове покриття автомобіля.

    В результаті цих двох пожеж ніхто не постраждав.

    Причини виникнення пожеж встановлюються.

    Нагадаємо, 16 лютого пізно ввечері сталася пожежа в одному зі столичних ресторанів на вул. Хрещатик у центрі Києва.

    14 лютого у дворі будинку у Броварах, що під Києвом, вщент згоріли дві автівки.

    пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ