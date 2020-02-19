У Києві горять автівки: за добу дві пожежі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Минулої доби вогнеборці двічі ліквідовували автомобільні пожежі

У Голосіївському районі згорів автомобіль Ford

За останню добу столичні рятувальники двічі виїжджали на ліквідацію пожеж у приватному автотранспорті.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Так, 18 лютого о 09:13 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що біля проїжджої частини дороги на вул. Пирогівський шлях, 137 зайнявся автомобіль Ford. На місце події виїхали рятувальники Голосіївського району. Вже о 09:38 бійці повністю загасили вогонь. Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік, багажне відділення та салон автомобіля.

У вівторок о 17:20 до оперативно-координаційного надійшов другий дзвінок щодо пожежі в автомобілі. Повідомлялося, що на території приватної садиби на вул. Славгородська горіло сміття з розповсюдженням на автомобіль Toyota. На місце події негайно було направлено черговий підрозділ 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини. О 17:38 займання було ліквідовано. Внаслідок пожежі пошкоджено фари та лакофарбове покриття автомобіля.

В результаті цих двох пожеж ніхто не постраждав.

Причини виникнення пожеж встановлюються.

Нагадаємо, 16 лютого пізно ввечері сталася пожежа в одному зі столичних ресторанів на вул. Хрещатик у центрі Києва.

14 лютого у дворі будинку у Броварах, що під Києвом, вщент згоріли дві автівки.