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    Новини

    На Печерську горів будинок (фото)

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    На місці було задіяно 5 одиниць спецтехніки ДСНС - На Печерську горів будинок (фото)
    На місці було задіяно 5 одиниць спецтехніки ДСНС
    Фото: ДСНС

    Рятувальники за годину ліквідували пожежу

    У понеділок, 17 лютого, сталася пожежа у будинку на вул. Мічуріна у Печерському районі столиці. Інформація про займання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 13:46.

    До місця події було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю до місця виклику, було встановлено, що горить одноповерховий приватний житловий будинок. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    Пожежу вогнеборцям вдалося локалізувати о 14:27 на площі 60 кв. м, а о 14:40 – ліквідувати.

    На місці події було задіяно 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 23 чоловіки особового складу ДСНС.

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    На Печерську горів будинок (фото)
    На Печерську горів будинок (фото)
    На Печерську горів будинок (фото)

    Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

    Жертв та постраждалих немає.

    Нагадаємо, 16 лютого пізно ввечері сталася пожежа в одному зі столичних ресторанів на вул. Хрещатик у центрі Києва.

    пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок
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