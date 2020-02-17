На Печерську горів будинок (фото)



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На місці було задіяно 5 одиниць спецтехніки ДСНС Фото: ДСНС

Рятувальники за годину ліквідували пожежу

У понеділок, 17 лютого, сталася пожежа у будинку на вул. Мічуріна у Печерському районі столиці. Інформація про займання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 13:46.

До місця події було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю до місця виклику, було встановлено, що горить одноповерховий приватний житловий будинок. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

Пожежу вогнеборцям вдалося локалізувати о 14:27 на площі 60 кв. м, а о 14:40 – ліквідувати.

На місці події було задіяно 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 23 чоловіки особового складу ДСНС.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, 16 лютого пізно ввечері сталася пожежа в одному зі столичних ресторанів на вул. Хрещатик у центрі Києва.