Три спортзали, басейн, музей: у Києві відкрилася найсучасніша школа в Україні (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віталій Кличко завів першокласників на їх перший урок Фото: пресслужба мера Києва

На вул. Хорольській демонтували стару будівлю школи і звели нову сучасну

Мер Києва Віталій Кличко привітав школярів столиці з початком нового навчального року та урочисто відкрив нову школу на вулиці Хорольській, 19 у Дніпровському районі Києва.

За словами мера, ця школа - найбільша та найсучасніша в Україні. Три спортзали, басейн, актовий та танцювальний зали, бібліотека, медичний блок, їдальня, музей, тир, ігрові та спальні кімнати для молодших класів. У навчальних класах – інтерактивні екрани, системи для вивчення іноземних мов, комп’ютери. Школа має стадіон, спортивний та ігровий майданчики, майданчик для вивчення правил дорожнього руху.

«Ще кілька років тому на цьому місці стояло занедбане приміщення, що школою складно було назвати. Зведене понад 100 років тому воно перебувало в дуже «втомленому стані». Тому ми демонтували стару будівлю і звели нове, сучасне 4-поверхове приміщення, - розповів Кличко. - Як і всі нові навчальні заклади Києва, ця школа безпечна: з відеоспостереженням, охоронною сигналізацією. А також енергоефективна. Зі своїм тепловим пунктом. Кожен клас обладнали датчиком температури для автоматичного регулювання подачі тепла. Тому мерзнути ви не будете. Головне – добре вчіться!».

Кличко передав символічний ключ від школи директору навчального закладу та завів першокласників на їхній перший урок.

«33 тисячі першокласників цьогоріч йдуть до київських шкіл. Зокрема, і в школі номер 42, яку ми разом відкриваємо сьогодні, сядуть за парти 183 першокласники - шість класів! Це урочисте та хвилююче свято. Особливо для першачків, які сьогодні зроблять перший крок у країну знань», - зазначив Кличко.

Він наголосив, що за п'ять років у Києві побудували або повністю реконструювали вісім шкіл та 26 дитячих садків. Це - нові, сучасні заклади європейського рівня.