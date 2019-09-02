Кінотеатр «Братислава» відремонтують за майже 100 млн грн



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Капремонт кінотеатру «Братислава» мав розпочатися у 2019 році

Капремонт планують завершити до кінця 2021 року

Комунальне підприємство «Київкінофільм» оголосило тендер на капітальний ремонт кінотеатру «Братислава» з очікуваною вартістю 98 мільйонів гривень.

Аукціон буде проведено 17 вересня. Капремонт планують завершити до кінця 2021 року.

2017 року КМДА вирішила перетворити кінотеатр на Центр розвитку підприємництва. Проте, на громадських слуханнях проголосували за те, щоб використовувати будівлю як культурно-громадський простір.

Торік провели тендер на розробку проєкту ремонту, на якому перемогла «Інноваційна науково-технічна експертна компанія». На круглому столі представники компанії-проєктувальника заявили, що не планують зберігати фасад будівлі, адже він не відповідає нормам енергозбереження. Його розбиратимуть і утеплюватимуть.

«Ми хотіли на стику двух культур – Словаччини і України – підкреслити історичний контекст. Ми взяли за основу ідеї національний фольклор і пропонуємо такий фасад, який підкреслює єдність двох культур», – розповів Андрій Аненков, головний інженер проєкту.

На цокольному поверсі планують створити дві кінозали і клуб східних мистецтв. На першому поверсі – вестибюль, каси, фудкорт, відео-бар, гардероб і вбиральні. Другий поверх пропонують віддати під дитячі гуртки, розважальні зали та гримерні. На прилеглій території пропонують створити роллердром, скейт-майданчик, майданчик для занять йогою, дитячий майданчика та літній кінотеатр.

Один із попередніх варіантів проєкту ремонту

Кінотеатр «Братислава» розташовано на вулиці Архипенка біля Оболонської набережної. Модерністську будівлю було зведено 1976 року.

Раніше повідомлялося, що «Київкінофільм» проводить капітальний ремонт кінотеатрів «Краків», «Старт» та «Промінь», а у 2019 році розпочне капремонт кінотеатру «Братислава».

Джерело: Хмарочос