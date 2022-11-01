Кличко поінформував про ситуацію зі світлом та водою у Києві

Кличко запевнив, що фахівці повністю відновили у Києві постачання електрики та води

Мер Києва попередив, що відключення світла у місті триватимуть

Водо- та електропостачання у Києві повністю відновлено. Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко.

«Водопостачання в домівки кияни повністю відновили. Дякую фахівцям «Київводоканалу» та ДТЕК, які працювали майже добу, щоб повернути воду та світло мешканцям столиці», – зазначив він.

Водночас, як наголосив Кличко, відключення електроенергії все ж будуть застосовуватися у столиці.

«Енергопостачання в Києві також відновили. Але вимкнення застосовують, оскільки дефіцит в енергосистемі, після варварських атак агресора, – значний», – повідомив міський голова.

Нагадаємо, 31 жовтня внаслідок ракетної атаки ворога у Києві було пошкоджено енергетичний об’єкт, який живить близько 350 тис. квартир у місті.

Після ракетного удару Росії по енергооб’єкту біля Києва 80% жителів міста залишаються без водопостачання.