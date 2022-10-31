Удар по інфраструктурі. Що відбувається в регіонах (оновлюється)

Росія завдала ракетних ударів по території України

Сьогодні, 31 жовтня, вранці рашистські війська знову завдали масованого удару по українських містах. Цілями атак ворога стали об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури.

Зокрема, під ударом ворога опинилися Київ, Харків, Вінниччина, Черкащина, Рівненщина, Запоріжжя та інші регіони.

За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, російські загарбники випустили по Україні понад 50 крилатих ракет із літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область). Українські сили протиповітряної оборони знищили 44 крилаті ракети.

Через масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії.

Київ та область

Російські загарбники вранці завдали ракетного удару по Києву. Як повідомив міський голова, ударів було завдано по об’єктах критичної інфраструктури. Внаслідок вибуху в деяких районах немає водопостачання. Також частина столиці знеструмлена.

Згодом Кличко повідомив, що внаслідок ракетної атаки ворога у Києві пошкоджено енергетичний об’єкт, який живить близько 350 тис. квартир у місті.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що на Київщині зафіксовано прильоти ворожих ракет у одній із громад регіону. Крім того, як повідомив голова Київської ОВА, в області застосовується обмеження електроенергії.

Кулеба повідомив згодом, що через масовані обстріли в Київській області є пошкодження енергетичної інфраструктури. Без світла залишилася частина Київського регіону.

«У регіоні вводяться екстрені відключення електроенергії! Підготуйтесь до тривалої відсутності електрики», – повідомив він.

Начальник поліції у Київській області Андрій Нєбитов повідомив, що внаслідок обстрілів і влучань окупантів є пошкоджені будівлі та потерпілі.

Хмельниччина

Голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій повідомив про падіння уламків збитої ракети ворога на території регіону, є руйнування цивільного об’єкта.

«Маємо падіння уламків ракет на території області. Є руйнування цивільного об’єкту», – повідомив посадовець.

Гамалій додав, що, за попередньою інформацією, потерпілих нема. Очільник обласної адміністрації також зазначив, що на місці події працюють спецслужби та ДСНС.

Буковина

Ворожі ракети сьогодні влучили по об’єкту критичної інфраструктури у Чернівецькій області.

«У Чернівецькій області є пошкодження критичної інфраструктури внаслідок ракетного обстрілу рашистів. В жодному разі не фотографуйте місця вибухів», – повідомив голова місцевої ОВА Руслан Запаранюк.

Запоріжжя

Російські ракети влучили по Запорізькій області. Цю інформацію підтвердив секретар міськради Анатолій Куртєв.

«Зранку ворог атакував об‘єкт критичної інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через атаку у місті виникли відключення енергопостачання.

Харків

Місцева влада підтвердила атаку ворога по Харкову. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що зафіксовано два прильоти ворожих ракет по об’єкту критичної інфраструктури у місті.

Після ракетної атаки по Харкову у місті призупинено роботу метро.

Черкащина

Російські загарбники завдали ракетного удару по Черкаській області. Про це повідомив голова місцевої ОВА Ігор Табурець.

«Ворог атакував один із об’єктів критичної інфраструктури Черкащини. Аварійні служби працюють», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок ракетного удару частину області знеструмлено.

Вінниччина

На Вінниччині збита ракета, запушена Росією, упала на цивільні об’єкти. Про це повідомив голова місцевої обласної військової адміністрації Сергій Борзов. За інформацією посадовця, загиблих і поранених внаслідок падіння уламків ракети немає.

«На Вінниччині збита рашистська ракета впала у цивільні об’єкти. Є руйнування. Загиблих і поранених немає. Працюють спецслужби і ДСНС», – повідомив він.

Кіровоградська область

Російські терористи влучили ракетами в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська. Як повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, за попередньою інформацією, жертв немає. Триває ліквідація наслідків пожежі.

Дніпропетровщина

Під час ранкової ракетної атаки рашисти поцілили ракетами по Дніпропетровській області. Серйозно пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури, повідомив голова місцевої ОВА Валентин Резніченко.

«Маємо прильоти під час ранкової атаки на область. Росіяни поцілили по об’єктах енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Павлограді. Серйозні руйнування», – зазначив він.

На місці події працюють усі служби.

Нагадаємо, триває 250 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області.