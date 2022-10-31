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Енергооб’єкт, що живить 350 тис. квартир: Кличко розповів подробиці атаки по Києву

Надія Клочко
glavcom.ua
Енергооб’єкт, що живить 350 тис. квартир: Кличко розповів подробиці атаки по Києву

Фахівці уже працюють над подоланням наслідків ракетної атаки по Києву

Внаслідок ракетної атаки ворога у Києві пошкоджено енергетичний об’єкт, який живить близько 350 тис. квартир у місті. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

«Енергетики працюють над тим, щоб відновити електропостачання після пошкодження енергооб'єкта, що живить близько 350 тисяч квартир у Києві», – зазначив він.

Мер Києва також повідомив, що фахівці ДТЕК, «Укренерго», разом з іншими екстреними службами й органами влади роблять все можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації.

Енергооб’єкт, що живить 350 тис. квартир: Кличко розповів подробиці атаки по Києву фото 1

Також відомо, що через масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії

Нагадаємо, сьогодні вранці у Києві під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Згодом у небо почав підніматись чорним дим. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що рашисти завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури. Внаслідок вибуху в деяких районах немає водопостачання. Також частина столиці знеструмлена.

Раніше голова Київської ОВА Олексій Кулеба підтвердив роботу протиповітряної оборони в області. Також відомо про вибухи у Черкаській, Запорізькій та інших областях. 

Наразі в Україні триває масштабна повітряна тривога.

До слова, триває 250 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області.

 

Теги: електроенергія війна обстріл ракета Віталій Кличко Київ

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