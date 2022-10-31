Ситуація з водою у Києві: Кличко звернувся до жителів міста з проханням

Мер столиці закликав жителів міста запастися водою

Після ранкового ракетного удару Росії по енергооб’єкту біля Києва 80% жителів міста залишаються без водопостачання. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Мер столиці закликав жителів міста запастися водою.

«Фахівці «Київводоканалу» працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити роботу водопровідних станцій. Наразі, через пошкодження енергооб’єкта біля Києва, 80% споживачів столиці залишаються без водопостачання. Про всяк випадок, просимо запастись водою з найближчих бюветів та точок продажу», – написав він у Telegram/

Кличко наголосив, що спеціалісти роблять все можливе, щоб повернути воду у квартири киян.

«Працюють також і енергетики, щоб відновити енергопостачання в 350 тис. помешкань Києва, які залишилися без світла», – додав мер Києва.

У ефірі телеканалу «Київ» Кличко зазначив, що усі ракети, які летіли на Київ, були збиті, а влучання зафіксовані лише у передмісті столиці.

Нагадаємо, російські загарбники вранці завдали ракетного удару по Києву. Як повідомив міський голова, ударів було завдано по об’єктах критичної інфраструктури. Внаслідок вибуху в деяких районах немає водопостачання. Також частина столиці знеструмлена.

Згодом Кличко повідомив, що внаслідок ракетної атаки ворога у Києві пошкоджено енергетичний об’єкт, який живить близько 350 тис. квартир у місті.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що на Київщині зафіксовано прильоти ворожих ракет у одній із громад регіону. Крім того, як повідомив голова Київської ОВА, в області застосовується обмеження електроенергії.

Кулеба повідомив згодом, що через масовані обстріли в Київській області є пошкодження енергетичної інфраструктури. Без світла залишилася частина Київського регіону.