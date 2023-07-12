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Кличко розказав, чим Китай допомагає Києву під час війни

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кличко розказав, чим Китай допомагає Києву під час війни
Делегація з Пекіна, Сучжоу, Гуанчжоу та Ухані подарувала українській столиці 337 ноутбуків
фото: пресслужба Віталія Кличка

Цього року відзначається 30-річчя побратимства між Києвом і Пекіном

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся у столичній мерії з Надзвичайним і Повноважним послом Китайської Народної Республіки в Україні Фань Сяньжуном. Посол передав столичним закладам освіти від китайських міст-побратимів Києва понад 330 ноутбуків. Про це повідомляє пресслужба Кличка.

«Сьогодні наші китайські друзі з міст-побратимів Києва: з Пекіна, Сучжоу, Гуанчжоу та Ухані подарували українській столиці 337 ноутбуків на загальну суму 260 тис. дол. Ми передамо їх 10-ти навчальним закладам у різних районах Києва», – зазначив міський голова.

Кличко подякував містам-побратимам та посольству КНР за цей важливий для столичних школярів подарунок.

Очільник Києва також зазначив, що цього року відзначається 30-річчя побратимства між Києвом і Пекіном. І висловив сподівання, що столиці України та Китаю продовжать співпрацю.

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Раніше Кличко показав подарунок столичному метро від Польщі.

Теги: Китай війна Київ

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