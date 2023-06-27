Китай підтвердив підтримку політики Москви – CNN

Міністр МЗС Китаю Цинь Ган наголосив, що «Росія і Китай є важливою силою в забезпеченні глобального миру і просуванні інклюзивного розвитку»

Пекін і Москва діють спільно як сили, що борються за «глобальний мир». Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Цинь Ган у відеозверненні на конференції в Пекіні, передає CNN.

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Виступаючи на конференції в Пекіні, організованій Російською радою з міжнародних справ і Китайською академією суспільних наук, Цинь Ган підтвердив підтримку Москви з боку Пекіна.

Цинь Ган наголосив, що «Росія і Китай є важливою силою в забезпеченні глобального миру і просуванні інклюзивного розвитку».

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Заява міністра пролунала після того, як високопоставлені китайські чиновники, згідно із заявою МЗС Росії, заявили про підтримку Москви під час зустрічі із заступником міністра закордонних справ Росії Андрієм Руденком у Пекіні в неділю, 24 червня, після заколоту ПВК «Вагнер».

У неділю представник МЗС Китаю назвав повстання «внутрішньою справою Росії». «Як дружній сусід Росії і всеосяжний стратегічний партнер по координації в нову епоху, Китай підтримує Росію в забезпеченні національної стабільності і досягненні розвитку і процвітання», – сказав він.