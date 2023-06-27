Головна Світ Політика
search button user button menu button

Китай підтвердив підтримку політики Москви – CNN

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Китай підтвердив підтримку політики Москви – CNN
Китай підтвердив підтримку Москви з боку Пекіна
фото з відкритих джерел

Міністр МЗС Китаю Цинь Ган наголосив, що «Росія і Китай є важливою силою в забезпеченні глобального миру і просуванні інклюзивного розвитку»

Пекін і Москва діють спільно як сили, що борються за «глобальний мир». Про це заявив  міністр закордонних справ Китаю Цинь Ган у відеозверненні на конференції в Пекіні, передає CNN.

Виступаючи на конференції в Пекіні, організованій Російською радою з міжнародних справ і Китайською академією суспільних наук, Цинь Ган підтвердив підтримку Москви з боку Пекіна. 

Цинь Ган наголосив, що «Росія і Китай є важливою силою в забезпеченні глобального миру і просуванні інклюзивного розвитку».

Заява міністра пролунала після того, як високопоставлені китайські чиновники, згідно із заявою МЗС Росії, заявили про підтримку Москви під час зустрічі із заступником міністра закордонних справ Росії Андрієм Руденком у Пекіні в неділю, 24 червня, після заколоту ПВК «Вагнер».

У неділю представник МЗС Китаю назвав повстання «внутрішньою справою Росії». «Як дружній сусід Росії і всеосяжний стратегічний партнер по координації в нову епоху, Китай підтримує Росію в забезпеченні національної стабільності і досягненні розвитку і процвітання»,  – сказав він.

Теги: росія Китай Москва

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вихід з угоди зумовлений перемогою Ердогана та завершенням будівництва термінала для експорту аміаку з РФ
Росія майже стовідсотково вийде із зернової угоди в липні – МЗС
22 червня, 21:14
Президент заявив, що не впевнений у можливості окупантів протистояти українській армії
Буде так само, як восени: Зеленський розповів про контрнаступ ЗСУ
22 червня, 16:11
Деякі «хороші руські», серед яких і російські опозиціонери, таємно в душі бажають, щоб РФ перемогла
Глава Інституту національної пам’яті назвав «хороших» росіян, з якими можливий діалог
19 червня, 08:31
Данілов сказав про те, що Україна ніколи не сяде за стіл переговорів з убивцею понад п’ятсот українських дітей
«Нам хочуть сказати: здайтесь?» Данілов розповів про тенденцію в іноземних ЗМІ
15 червня, 12:57
На місці пожежі піднімається чорний стовп диму
У Краснодарі палає нафтобаза: дим видно за кілометри (відео)
13 червня, 07:42
З червня 2017 року парамедикиня Аліна Михайлова та комбат Дмитро Коцюбайло жили разом
Квартира розбрату. Дівчина легендарного Да Вінчі претендує на його спадщину
12 червня, 12:34
Президент США Джо Байден
Байден відреагував на підрив Каховської гідроелектростанції
7 червня, 06:49
Держдеп США закликав Росію негайно припинити незаконне й невиправдане вторгнення в Україну
Держдеп США звернувся з вимогами до російської влади
7 червня, 02:10
«Путін своїм злочинним вторгненням в Україну сам загнав себе до глухого кута»
Що робити з Росією після перемоги України? Є лише один варіант
2 червня, 07:02

Політика

Путін знайшов варіант позбутись Шойгу. ЗМІ назвали ім'я можливого наступника
Путін знайшов варіант позбутись Шойгу. ЗМІ назвали ім'я можливого наступника
Лейбористи Британії тиснуть на уряд щодо заморожених активів Росії – The Guardian
Лейбористи Британії тиснуть на уряд щодо заморожених активів Росії – The Guardian
Прапор з фронту піднімуть на саміті НАТО у столиці Литви
Прапор з фронту піднімуть на саміті НАТО у столиці Литви
Китай підтвердив підтримку політики Москви – CNN
Китай підтвердив підтримку політики Москви – CNN
Тихановська вказала на реальну роль Лукашенка у приборканні Пригожина
Тихановська вказала на реальну роль Лукашенка у приборканні Пригожина
Сенатори США просять для України «Залізний купол»
Сенатори США просять для України «Залізний купол»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
104K
Путін осоромився із зверненням. Соцмережі помітили курйозний момент
49K
Росія – failed state. Що робили Путін, Держдума і пропагандисти під час заколоту
32K
Путін виступив із терміновим зверненням до росіян (відео)
31K
Стало відомо, куди направився літак Пригожина з Ростова
24K
Путін дав обіцянку «вагнерівцям». Що сказав диктатор у терміновому зверненні
21K
Скільки літаків Україна втратила за червень? Повітряні сили відповіли

Новини

Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
Вчора, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
Вчора, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
Вчора, 07:06
На Україну насувається циклон: синоптики розповіли, як зміниться погода
Вчора, 05:47
Аналітики ISW розповіли, чи вплинув бунт Пригожина на дії військ РФ в Україні
Вчора, 04:30
26 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:00

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту