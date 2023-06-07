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Після підриву Каховської ГЕС Китай звернувся до України та Росії

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Після підриву Каховської ГЕС Китай звернувся до України та Росії
Російські терористи підірвали Каховську ГЕС
фото з відкритих джерел

Представник КНР при ООН закликав не допустити ядерної катастрофи у зв'язку з загрозою безпеці роботи Запорізької АЕС

Росія та Україна мають розпочати мирні переговори «якнайшвидше» після руйнування Каховської ГЕС, заявив постійний представник КНР при ООН Чжан Цзюнь. Про це пишуть російські ЗМІ.

«Залучені сторони повинні керуватися здоровим глуздом, виявляти стриманість і продовжити мирні переговори якнайшвидше», – наголосив Чжан на засіданні Ради Безпеки ООН.

За його словами, підрив Каховської ГЕС «нагадує про те, що в конфліктній ситуації може статися все, що завгодно». Представник Китаю закликав не допустити ядерної катастрофи у зв'язку з загрозою безпеці роботи Запорізької АЕС.

«Китай знову вказує на те, що у разі ядерної катастрофи ніхто не зможе бути у безпеці. Ми закликаємо до максимальної стриманості, а також утримуватись від слів та дій, які можуть призвести до ескалації конфронтації», – сказав Чжан.

Російські медіа зауважили, що раніше міністр оборони КНР Лі Шанфу нібито заявив у розмові з українським колегою, що Пекін готовий розширити військові зв'язки з Україною та пропонує Києву використати «всі кошти», щоб покласти край війні.

Варто зазначити, що Китай не засудив Росію за повномасштабне вторгнення в Україну. До того ж китайська влада обережно коментує війну: з одного боку, не підтримала Росію, коли ООН голосувала за резолюцію із засудженням вторгнення в Україну, але з іншого – не виступила проти вторгнення.

Раніше Пекін назвав війну Росії проти нашої держави «українською кризою» й оприлюднив свою формулу миру з 12 пунктами.

Зауважимо, що влада Китаю сформулювала своє бачення міжнародної політики: Росія повинна повернути Україні всі її окуповані території, забути про можливість використання ядерної зброї, а також віддати Китаю контроль над усією територією Африки – у тому числі місця, де діє російська приватна армія «Вагнер».

До слова, Олексій Резніков вважає: Китай має вплив на РФ як перемовник і країна-агресорка стала «молодшим братом» КНР. Міністр оборони заявив, що Україна готова до посередництва Китаю у війні, але є умова.

Крім того, Жозеп Боррель обговорив із міністром оборони Китаю війну в Україні.

Нагадаємо, російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, яка знаходиться за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Незабаром вода дістане критичного рівня: починається евакуація з небезпечних районів.

Каховську ГЕС повністю зруйновано – станція відновленню не підлягає. Також російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на $1 млрд, не рахуючи витрат на відновлення греблі й затоплених територій.

Важливо, що вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС, тож підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС.

До слова, Зеленський передбачив дії окупантів ще восени минулого року й спрогнозував невеселий сценарій для Криму, який може залишитися без води на 10-15 років, а то й назавжди: що означає підрив Каховської ГЕС.

Як відомо, росіяни вчинили екоцид. Підрив окупантами Каховської ГЕС може позбавити питної води жителів Херсонщини та окупованого Криму, а також становить загрозу для Запорізької АЕС – підрив Каховської ГЕС: що наразі відбувається на Херсонщині (фото, відео).

Читайте також: Окупанти підірвали Каховську ГЕС. Чим це загрожує і що буде далі
Теги: переговори Україна Китай росія

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