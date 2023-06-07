Після підриву Каховської ГЕС Китай звернувся до України та Росії

Представник КНР при ООН закликав не допустити ядерної катастрофи у зв'язку з загрозою безпеці роботи Запорізької АЕС

Росія та Україна мають розпочати мирні переговори «якнайшвидше» після руйнування Каховської ГЕС, заявив постійний представник КНР при ООН Чжан Цзюнь. Про це пишуть російські ЗМІ.

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«Залучені сторони повинні керуватися здоровим глуздом, виявляти стриманість і продовжити мирні переговори якнайшвидше», – наголосив Чжан на засіданні Ради Безпеки ООН.

За його словами, підрив Каховської ГЕС «нагадує про те, що в конфліктній ситуації може статися все, що завгодно». Представник Китаю закликав не допустити ядерної катастрофи у зв'язку з загрозою безпеці роботи Запорізької АЕС.

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«Китай знову вказує на те, що у разі ядерної катастрофи ніхто не зможе бути у безпеці. Ми закликаємо до максимальної стриманості, а також утримуватись від слів та дій, які можуть призвести до ескалації конфронтації», – сказав Чжан.

Російські медіа зауважили, що раніше міністр оборони КНР Лі Шанфу нібито заявив у розмові з українським колегою, що Пекін готовий розширити військові зв'язки з Україною та пропонує Києву використати «всі кошти», щоб покласти край війні.

Варто зазначити, що Китай не засудив Росію за повномасштабне вторгнення в Україну. До того ж китайська влада обережно коментує війну: з одного боку, не підтримала Росію, коли ООН голосувала за резолюцію із засудженням вторгнення в Україну, але з іншого – не виступила проти вторгнення.

Раніше Пекін назвав війну Росії проти нашої держави «українською кризою» й оприлюднив свою формулу миру з 12 пунктами.

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Зауважимо, що влада Китаю сформулювала своє бачення міжнародної політики: Росія повинна повернути Україні всі її окуповані території, забути про можливість використання ядерної зброї, а також віддати Китаю контроль над усією територією Африки – у тому числі місця, де діє російська приватна армія «Вагнер».

До слова, Олексій Резніков вважає: Китай має вплив на РФ як перемовник і країна-агресорка стала «молодшим братом» КНР. Міністр оборони заявив, що Україна готова до посередництва Китаю у війні, але є умова.

Крім того, Жозеп Боррель обговорив із міністром оборони Китаю війну в Україні.

Нагадаємо, російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, яка знаходиться за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Незабаром вода дістане критичного рівня: починається евакуація з небезпечних районів.

Каховську ГЕС повністю зруйновано – станція відновленню не підлягає. Також російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на $1 млрд, не рахуючи витрат на відновлення греблі й затоплених територій.

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Важливо, що вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС, тож підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС.

До слова, Зеленський передбачив дії окупантів ще восени минулого року й спрогнозував невеселий сценарій для Криму, який може залишитися без води на 10-15 років, а то й назавжди: що означає підрив Каховської ГЕС.

Як відомо, росіяни вчинили екоцид. Підрив окупантами Каховської ГЕС може позбавити питної води жителів Херсонщини та окупованого Криму, а також становить загрозу для Запорізької АЕС – підрив Каховської ГЕС: що наразі відбувається на Херсонщині (фото, відео).