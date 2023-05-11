Кличко показав подарунок столичному метро від Польщі (фото)
Мер столиці особисто зустрів подарунок від польських друзів
Мер Києва Віталій Кличко оглянув першу партію – 6 вагонів метрополітену, які київська підземка отримала від Варшави в якості благодійної допомоги столиці. Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.
«Оглянув сьогодні першу партію – 6 вагонів метрополітену, які київська підземка отримала від Варшави в якості благодійної допомоги столиці. Це стало можливим завдяки підписаному минулого року листу між столицями Польщі та України щодо безоплатної передачі 60-ти виведених з експлуатації вагонів Варшавського метрополітену, – зазначив мер Києва. – Отримані вагони належать до рухомого складу серії №717, який також експлуатується і в київському метро. Вони, насамперед, будуть використані як технічні донори для капітальних ремонтів діючого рухомого складу», – написав Кличко.
Він зауважив, що для Київського метрополітену це вагома допомога, оскільки 80% рухомого складу – радянського виробництва. Аналогічні вагони експлуатуються і в Варшавському метро.
«Ця допомога наших польських друзів забезпечить безперебійну роботу Київського метрополітену, безпеку руху поїздів та безпечне перевезення пасажирів. Постачання всіх 60 вагонів відбудеться поетапно протягом цього року», – додав мер столиці.
Кличко подякував польським партнерам за підтримку і всебічну допомогу.
Нагадаємо, інвентарний парк вагонів КП «Київський метрополітен» складає 821 вагон різних моделей та років випуску, з яких 656 вагонів радянського виробництва. З 2014 до 2017 року відбувалися роботи з модернізації 135 вагонів за кошти Кіотського протоколу. Також лініями столичного метрополітену курсує 30 вагонів виробництва ПАТ «КВБЗ».
Рухомий склад, як і будь яка техніка, потребує періодичних ремонтів. Так, кожні 480 тисяч км (раз на 4 роки) вагони проходять заводський (від поточного до капітального) ремонт, в рамках якого здійснюють профілактичний ремонт та ревізію обладнання системи керування, гальмівної системи, ремонти двигунів та інші необхідні роботи, що забезпечують безперебійну роботу рухомого складу та необхідний рівень безпеки руху.
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