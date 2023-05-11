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Кличко показав подарунок столичному метро від Польщі (фото)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Кличко показав подарунок столичному метро від Польщі (фото)
Вагони розмальовані у червоні та білі кольори
фото: телеграм-канал Віталія Кличко

Мер столиці особисто зустрів подарунок від польських друзів

Мер Києва Віталій Кличко оглянув першу партію – 6 вагонів метрополітену, які київська підземка отримала від Варшави в якості благодійної допомоги столиці. Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Оглянув сьогодні першу партію – 6 вагонів метрополітену, які київська підземка отримала від Варшави в якості благодійної допомоги столиці. Це стало можливим завдяки підписаному минулого року листу між столицями Польщі та України щодо безоплатної передачі 60-ти виведених з експлуатації вагонів Варшавського метрополітену, – зазначив мер Києва. – Отримані вагони належать до рухомого складу серії №717, який також експлуатується і в київському метро. Вони, насамперед, будуть використані як технічні донори для капітальних ремонтів діючого рухомого складу», – написав Кличко.

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Він зауважив, що для Київського метрополітену це вагома допомога, оскільки 80% рухомого складу – радянського виробництва. Аналогічні вагони експлуатуються і в Варшавському метро.

«Ця допомога наших польських друзів забезпечить безперебійну роботу Київського метрополітену, безпеку руху поїздів та безпечне перевезення пасажирів. Постачання всіх 60 вагонів відбудеться поетапно протягом цього року», – додав мер столиці.

Кличко подякував польським партнерам за підтримку і всебічну допомогу.

Нагадаємо, інвентарний парк вагонів КП «Київський метрополітен» складає 821 вагон різних моделей та років випуску, з яких 656 вагонів радянського виробництва. З 2014 до 2017 року відбувалися роботи з модернізації 135 вагонів за кошти Кіотського протоколу. Також лініями столичного метрополітену курсує 30 вагонів виробництва ПАТ «КВБЗ».

Рухомий склад, як і будь яка техніка, потребує періодичних ремонтів. Так, кожні 480 тисяч км (раз на 4 роки) вагони проходять заводський (від поточного до капітального) ремонт, в рамках якого здійснюють  профілактичний ремонт та ревізію обладнання системи керування, гальмівної системи, ремонти двигунів та інші необхідні роботи, що забезпечують безперебійну роботу рухомого складу та необхідний рівень безпеки руху.

Теги: подарунок перевезення ремонт метро Віталій Кличко

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