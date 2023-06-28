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Посол Китаю підтримав намір України деокупувати Крим

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Посол Китаю підтримав намір України деокупувати Крим
Цун Фу
фото: Reuters

Заява Цун Фу є незвичною для китайських лідерів

Пекін може підтримати прагнення України відновити територіальну цілісність і повернутися до кордонів 1991 року. Про це заявив китайський посол при Європейському Союзі Цун Фу в інтерв’ю Al Jazeera.

На запитання, чи підтримує Китай цілі Києва, серед яких деокупація українських територій, дипломат відповів, що «не бачить причин, чому ні».

«Ми поважаємо територіальну цілісність усіх країн. Тому, коли Китай встановлював відносини з колишнім Радянським Союзом, ми так і домовилися. Але, як я вже сказав, це історичні питання, які мають бути обговорені і вирішені Росією й Україною, і це те, за що ми виступаємо», – сказав Фу.

Видання нагадало, що це не перший подібний коментар посла Китаю при ЄС. Так, у квітні в інтерв'ю The New York Times Фу заявив, що КНР не визнає анексію Росією українських територій, зокрема Криму й Донбасу. Інші ж лідери Китаю зазвичай утримуються від подібних заяв. Крім того, Пекін офіційно не засудив Кремль за вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Однак Фу в останньому інтерв’ю наголосив, що позиція Китаю щодо України «була дуже чіткою».

«Ми виступаємо за мир і вважаємо, що важливо досягти миру якнайшвидше шляхом вирішення розбіжностей за столом переговорів», – зазначив посадовець.

Нагадаємо, 27 червня міністр закордонних справ Китаю Цинь Ган заявив, що Пекін і Москва діють спільно як сили, що борються за «глобальний мир».

До слова, в неділю представник МЗС Китаю назвав заколот ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина «внутрішньою справою Росії». «Як дружній сусід Росії і всеосяжний стратегічний партнер по координації в нову епоху, Китай підтримує Росію в забезпеченні національної стабільності і досягненні розвитку і процвітання», – сказав він.

Раніше речник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Пітер Стано заявив, що Китай не підтримує Росію у війні проти України. Водночас Пекін тримає російського диктатора Володимира Путіна під контролем.

Теги: Китай посол Крим деокупація

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