Кличко показав, як Київ бореться з незаконними МАФами (фото, відео)



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У Києві триває демонтаж незаконних МАФів Фото: пресслужба мера Києва

Прибирання Києва від незаконних МАФів розпочали влітку 2014 року

З 2014 року у столиці демонтували близько 12,5 тис. МАФів, тільки цього року - понад 1,6 тис. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у дописі до відео, що опублікував у Facebook, і в якому показав, як демонтують незаконні тимчасові споруди.

«Ми продовжуємо очищувати столицю від МАФів, що псують вигляд наших вулиць, створюють незручності біля зупинок громадського транспорту і в підземних переходах. Системне прибирання Києва від незаконних ларьків розпочали влітку 2014 року. Було чимало спротиву, погроз інспекторам та, навіть, фізичного протистояння під час демонтажів. Але з того часу прибрали близько 12,5 тисяч МАФів. Тільки з початку цього року було демонтовано понад 1,6 тис. незаконних тимчасових споруд і торгових точок - від найменшого лотка-штендера з овочами-фруктами до ангарів площею в 500-800 квадратних метрів», - підкреслив Кличко.

Також, за словами мера Києва, демонтують авто, що без будь-яких дозволів намагаються продавати каву та фастфуд, самовільно встановлені літні майданчики кафе, барів та ресторанів, незаконні огорожі. А також - незаконні гаражі, автомийки, складські приміщення. Демонтують тільки ті споруди, що працюють без дозвільних документів. Адже понад 5 тисяч столичних МАФів – законні. За планом, в місті має бути 6,5 тисяч торгових кіосків, пересувних кав’ярень та інших тимчасових споруд.

«Сьогодні на вулицях Києва ще залишаються 2,9 тисяч незаконних МАФів. Плануємо до кінця року зменшити їх кількість майже на 300. Основний виклик у тому, що фахівці «Київблагоустрою», які активно працюють, аби очистити наше місто від МАФів, щодня виявляють нові незаконні споруди. Ми виписуємо штрафи, але вони, за законодавством, - дуже низькі. І навіть не покривають вартості робіт зі знесення та демонтажу. Але місто налаштоване навести лад і продовжує боротьбу з незаконною торгівлею!» - наголосив Кличко.

Боротися з незаконними МАФами місту допомагають і пересічні кияни, які повідомляють про нововстановлені МАФи та присилають фото.